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Три четверти российских учителей работают на ставке ниже МРОТа

Минпросвещения обещает в будущем изменить систему стимулирующих выплат учителям
Анастасия Курилова
Только в пяти регионах ставка учителей выше 15 000 руб / Vasily Fedosenko / Reuters

В России 76% учителей (816 000 человек) получают оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такие цифры были приведены 9 февраля в презентации врио директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максима Костенко на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. В 2021 г. МРОТ составлял 12 792 руб., а с 1 января 2022 г. был увеличен до 13 890 руб. Согласно данным Минпросвещения, в 15 регионах ставка меньше 7500 руб. Еще 32 региона имеют ставку от 7500 до 10 000 руб., 10 регионов – от 10 000 до 15 000 руб., а в 23 регионах эта цифра составляет от 10 000 до 12 000 руб. При этом только в пяти регионах ставка учителей выше 15 000 руб.

На эти цифры не стоит ориентироваться, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Заработная плата по Трудовому кодексу действительно не может быть меньше МРОТа, но базовый оклад учителя – это лишь часть зарплаты, в которую также входят компенсационные и стимулирующие выплаты. Ставки ниже МРОТа есть, но фактически никто из учителей, работающих на одну ставку – это 18 часов в неделю, – не получает на руки сумму ниже уровня МРОТа, пояснил «Ведомостям» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования (объединяет 4 млн педагогических работников) Михаил Авдеенко. Средняя зарплата учителя по всей России за 2021 г. составляла 45 832 руб., следует из данных Росстата. Средняя зарплата учителей в каждом регионе должна находиться на уровне не ниже средней зарплаты по всем бюджетным профессиям и каждый регион следит за этим, говорится в ответе пресс-службы Минпросвещения на запрос «Ведомостей». По словам представителя Минтруда, требуется установить прозрачный механизм формирования заработной платы на основе единых стандартов и правил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных