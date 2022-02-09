Три четверти российских учителей работают на ставке ниже МРОТа

На эти цифры не стоит ориентироваться, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Заработная плата по Трудовому кодексу действительно не может быть меньше МРОТа, но базовый оклад учителя – это лишь часть зарплаты, в которую также входят компенсационные и стимулирующие выплаты. Ставки ниже МРОТа есть, но фактически никто из учителей, работающих на одну ставку – это 18 часов в неделю, – не получает на руки сумму ниже уровня МРОТа, пояснил «Ведомостям» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования (объединяет 4 млн педагогических работников) Михаил Авдеенко. Средняя зарплата учителя по всей России за 2021 г. составляла 45 832 руб., следует из данных Росстата. Средняя зарплата учителей в каждом регионе должна находиться на уровне не ниже средней зарплаты по всем бюджетным профессиям и каждый регион следит за этим, говорится в ответе пресс-службы Минпросвещения на запрос «Ведомостей». По словам представителя Минтруда, требуется установить прозрачный механизм формирования заработной платы на основе единых стандартов и правил.