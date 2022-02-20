Полпред президента в КС предложил бессрочно сохранять пенсии на банковских счетах

Полпред президента в КС предложил бессрочно сохранять пенсии на банковских счетахВласти обсуждают срок давности недополученной пенсии
Представители президента, правительства и обеих палат парламента сформулировали свою позицию по принятой Конституционным судом (КС) к рассмотрению жалобе военного пенсионера Павла Понеделкова. Тот оспорил в КС нормы законов «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу» и «О трудовых пенсиях», которые ограничивают тремя годами выплату своевременно не востребованной пенсии.
Понеделков с 1982 по 1997 г. проходил службу на космодроме Байконур. Назначенную ему в 1997 г. пенсию он получал до 2006 г., но затем из-за жизненных трудностей снимать деньги с карты перестал. Через 10 лет он обратился с заявлением в банк (АО «Фондсервисбанк»), чтобы получить накопленные деньги, но получил отказ. После обращения в военный комиссариат Байконура (т. е. прошлого места службы) Понеделков получил накопления лишь за последние три года, а невыплаченная сумма пенсии составила около 2,5 млн руб.
На стороне заявителя выступил полпред президента в КС, бывший министр юстиции Александр Коновалов (с копией его письма в суд ознакомились «Ведомости»). По его мнению, приостановление и прекращение соцвыплат может применяться для контроля за «целевым расходованием средств», если деньги выдаются дома на руки пенсионерам. Но если средства зачисляются на банковскую карту, нужно учитывать нормы Гражданского кодекса (ГК), отметил Коновалов: по ГК кредитная организация не может расторгать договор с гражданином, на счете которого есть сбережения.
У пенсионера, получающего средства на карту, формулируются «законные ожидания, что ему не требуется посещать кредитную организацию и совершать какие-либо банковские операции для сохранения имущественных прав на регулярно поступающие и находящиеся на счете денежные средства», отметил Коновалов. Если трактовать норму закона как требование регулярно являться в банк или проводить какие-либо операции по счету, то это, по мнению бывшего министра юстиции, ограничивает право пенсионеров распоряжаться собственностью.
Полпред Госдумы депутат Юрий Петров (с копией его письма в КС также ознакомились «Ведомости») отметил, что нормы закона «О трудовых пенсиях», предусматривающие приостановку и прекращение выплаты пенсии при ее неполучении гражданином, принимали при других обстоятельствах: в 2002 г. единственным способом получения пенсии была ее доставка на дом. В 2009 г. зачислять социальные выплаты разрешили на банковские карты. И законодатель полагал, что зачисление пенсии на банковский счет будет рассматриваться как фактическое получение пенсии вне зависимости от дальнейших действий гражданина, пишет Петров. Тем более что эти средства должны считаться его собственностью по ГК, отметил полпред Госдумы.
Категорически с позицией Понеделкова не согласился полпред Совета Федерации сенатор Андрей Клишас. Банки обязаны проверять информацию о клиентах, в том числе в связи с нормами закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем», отметил он. Законодательство в целом, пишет Клишас, не обязывает пенсионеров снимать деньги с карт, но позволяет кредитным организациям располагать сведениями о клиенте, которые позволяют контролировать расходование бюджетных средств. Клишас поддерживает эту систему.
Полпред правительства в КС Михаил Барщевский также направил письмо в суд, сформулировав позицию по спорным законам, но отказался раскрывать ее детали.
Контроль начислений необходим для предупреждения переплат из бюджета и нецелевых расходов бюджета, например в случае смерти получателя выплат или его пропажи без вести. Проблему контроля за нецелевым расходованием пенсионных трат решают и в других странах, но другими способами, отмечает представляющий в КС Понеделкова адвокат Алексей Лаптев. К примеру, в Германии существует обязанность родственников сообщать о смерти пенсионера, говорит он, после такого сообщения пенсионный орган списывает средства в свою пользу со счета умершего пенсионера без согласия клиента банка.