Дело Ивана Сафронова по существу начнут рассматривать 4 апреля

Дело Ивана Сафронова по существу начнут рассматривать 4 апреляПредварительное слушание в Мосгорсуде завершено
4 апреля Мосгорсуд начнет рассматривать дело о госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, рассказал «Ведомостям» его адвокат Дмитрий Катчев. «Суд 22 марта уже продлил арест Ивана Сафронова до 9 сентября», – добавил Катчев. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи со статьей о гостайне, добавил он.
В ходе предварительных слушаний, которые проходили 21 и 22 марта в Мосгорсуде, было отклонено два ходатайства защиты. Первое – о возвращении дела прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Защита Сафронова утверждала, что оно, по мнению адвокатов, содержит ряд нарушений (какие именно – не разглашается в связи с секретностью дела и его материалов). Второе ходатайство связано с исключением из дела доказательств, которые защита считает недопустимыми в силу закона (разглашать их также недопустимо в связи с секретностью дела и его материалов).
Гособвинителем по делу Сафронова выступает Борис Локтионов, он же был прокурором в деле бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую в 2020 г. приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Сафронов был задержан 7 июля 2020 г. и находится в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами.
В госкорпорации «Роскосмос» подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне.