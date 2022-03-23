Газета
Общество

Дело Ивана Сафронова по существу начнут рассматривать 4 апреля

Предварительное слушание в Мосгорсуде завершено
Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

4 апреля Мосгорсуд начнет рассматривать дело о госизмене бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, рассказал «Ведомостям» его адвокат Дмитрий Катчев. «Суд 22 марта уже продлил арест Ивана Сафронова до 9 сентября», – добавил Катчев. Весь процесс будет закрытым от слушателей и СМИ в связи со статьей о гостайне, добавил он.

В ходе предварительных слушаний, которые проходили 21 и 22 марта в Мосгорсуде, было отклонено два ходатайства защиты. Первое – о возвращении дела прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Защита Сафронова утверждала, что оно, по мнению адвокатов, содержит ряд нарушений (какие именно – не разглашается в связи с секретностью дела и его материалов). Второе ходатайство связано с исключением из дела доказательств, которые защита считает недопустимыми в силу закона (разглашать их также недопустимо в связи с секретностью дела и его материалов).

Ранее по теме: Суд ограничил Ивану Сафронову и адвокатам сроки ознакомления с делом

Гособвинителем по делу Сафронова выступает Борис Локтионов, он же был прокурором в деле бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, которую в 2020 г. приговорили к 15 годам лишения свободы за шпионаж. Сафронов был задержан 7 июля 2020 г. и находится в СИЗО «Лефортово». Следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами.

В госкорпорации «Роскосмос» подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных