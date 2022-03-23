Дело Ивана Сафронова по существу начнут рассматривать 4 апреля

В ходе предварительных слушаний, которые проходили 21 и 22 марта в Мосгорсуде, было отклонено два ходатайства защиты. Первое – о возвращении дела прокурору для устранения недостатков обвинительного заключения. Защита Сафронова утверждала, что оно, по мнению адвокатов, содержит ряд нарушений (какие именно – не разглашается в связи с секретностью дела и его материалов). Второе ходатайство связано с исключением из дела доказательств, которые защита считает недопустимыми в силу закона (разглашать их также недопустимо в связи с секретностью дела и его материалов).