Отстранение адвоката от дела может нарушать только права подзащитного

Права защитников действительно могут быть нарушены безосновательным отводом от участия в уголовном деле, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Вадим Клювгант: «Но в рассматриваемом случае речь идет о жалобе на нарушение конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, а оно принадлежит не адвокату, а его доверителю». А значит, именно доверитель и должен обращаться с жалобой на нарушение этого права, отметил он.