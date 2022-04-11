Отстранение адвоката от дела может нарушать только права подзащитного

Отстранение адвоката от дела может нарушать только права подзащитногоОбжаловать это самостоятельно защитник не может, считает Конституционный суд
Права адвокатов как отдельных субъектов не нарушаются при их отстранении от дела, решил Конституционный суд (КС). Жаловаться на действия следствия в этом ключе может только подозреваемый или обвиняемый, а права и интересы защитников никак не затрагиваются. Это следует из отказного определения КС, вынесенного по делу адвоката из Мурманска Дениса Ненашева («Ведомости» ознакомились с документом).
В сентябре 2020 г. Ненашев участвовал в деле о мошенничестве как адвокат по назначению. 11 сентября 2020 г. он отказался участвовать в следственных действиях, которые должны были состояться в тот же день. Из-за этого следователь заменил его на другого защитника по ст. 50 УПК. Это и стало поводом для жалобы Ненашева.
Сначала он обратился в Октябрьский райсуд Мурманска с жалобой по ст. 125 УПК, которая регулирует порядок обжалования решений следственных органов. Но суды всех инстанций отказались рассматривать жалобу, сославшись на то, что адвокат уже заменен и не является участником дела. А значит, указывали суды, «не относится к числу лиц, чьи интересы затронуты решением следователя, и не наделен правом самостоятельно его обжаловать в своих интересах».
Ненашев просил КС признать ст. 125 УПК неконституционной. Его не устроило, что эти нормы УПК позволяют суду отказывать в принятии жалоб адвоката со ссылкой на то, что он не является лицом, обладающим правом самостоятельно обжаловать постановление следователя о его замене, поскольку с момента вынесения этого решения адвокат не считается участником судопроизводства.
КС в отказном определении указал Ненашеву, что институт судебной жалобы «служит важнейшей гарантией в том числе права каждого на получение квалифицированной юридической помощи в стадии предварительного расследования уголовного дела, включая случаи бесплатного ее оказания». При этом статус адвоката-защитника, пишет КС, имеет свою специфику. Например, по закону адвокат участвует в уголовном судопроизводстве как представитель или защитник доверителя и в этом качестве не преследует личные интересы, указывает КС.
Деятельность адвоката должна быть квалифицированной, добросовестной и качественной, а в ином случае следователь имеет право заменить защитника через обращение в соответствующее адвокатское образование. Обжаловать действия следствия по ст. 125 УПК вправе только подозреваемый. Из-за того что подозреваемый в случае адвоката Ненашева не воспользовался правом на обжалование его отвода, КС посчитал, что фактические обстоятельства дела не находятся в его компетенции, а сами нормы в толковании не нуждаются.
В феврале 2021 г. КС отказал в принятии аналогичной жалобы защитнику Александру Зимину. Адвокат ProLegals Александр Королев считает, что следствие может использовать ст. 125 УПК для отвода неудобных адвокатов: «Суды идут на поводу у следствия и все как один отказывают в принятии к рассмотрению жалоб, так как, по их мнению, в данной ситуации права доверителя не нарушаются».
Права защитников действительно могут быть нарушены безосновательным отводом от участия в уголовном деле, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Вадим Клювгант: «Но в рассматриваемом случае речь идет о жалобе на нарушение конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, а оно принадлежит не адвокату, а его доверителю». А значит, именно доверитель и должен обращаться с жалобой на нарушение этого права, отметил он.
Управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Олег Сопоцинский указывает, что обязательным условием обжалования решения об отстранении адвокатом должно являться именно нарушение прав подзащитного.