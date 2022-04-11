Газета
Общество

Отстранение адвоката от дела может нарушать только права подзащитного

Обжаловать это самостоятельно защитник не может, считает Конституционный суд
Марина Царева
В феврале 2021 г. КС отказал в принятии аналогичной жалобы защитнику Александру Зимину / Евгений Разумный / Ведомости

Права адвокатов как отдельных субъектов не нарушаются при их отстранении от дела, решил Конституционный суд (КС). Жаловаться на действия следствия в этом ключе может только подозреваемый или обвиняемый, а права и интересы защитников никак не затрагиваются. Это следует из отказного определения КС, вынесенного по делу адвоката из Мурманска Дениса Ненашева («Ведомости» ознакомились с документом).

В сентябре 2020 г. Ненашев участвовал в деле о мошенничестве как адвокат по назначению. 11 сентября 2020 г. он отказался участвовать в следственных действиях, которые должны были состояться в тот же день. Из-за этого следователь заменил его на другого защитника по ст. 50 УПК. Это и стало поводом для жалобы Ненашева.

Сначала он обратился в Октябрьский райсуд Мурманска с жалобой по ст. 125 УПК, которая регулирует порядок обжалования решений следственных органов. Но суды всех инстанций отказались рассматривать жалобу, сославшись на то, что адвокат уже заменен и не является участником дела. А значит, указывали суды, «не относится к числу лиц, чьи интересы затронуты решением следователя, и не наделен правом самостоятельно его обжаловать в своих интересах».

Ненашев просил КС признать ст. 125 УПК неконституционной. Его не устроило, что эти нормы УПК позволяют суду отказывать в принятии жалоб адвоката со ссылкой на то, что он не является лицом, обладающим правом самостоятельно обжаловать постановление следователя о его замене, поскольку с момента вынесения этого решения адвокат не считается участником судопроизводства.

КС в отказном определении указал Ненашеву, что институт судебной жалобы «служит важнейшей гарантией в том числе права каждого на получение квалифицированной юридической помощи в стадии предварительного расследования уголовного дела, включая случаи бесплатного ее оказания». При этом статус адвоката-защитника, пишет КС, имеет свою специфику. Например, по закону адвокат участвует в уголовном судопроизводстве как представитель или защитник доверителя и в этом качестве не преследует личные интересы, указывает КС.

Деятельность адвоката должна быть квалифицированной, добросовестной и качественной, а в ином случае следователь имеет право заменить защитника через обращение в соответствующее адвокатское образование. Обжаловать действия следствия по ст. 125 УПК вправе только подозреваемый. Из-за того что подозреваемый в случае адвоката Ненашева не воспользовался правом на обжалование его отвода, КС посчитал, что фактические обстоятельства дела не находятся в его компетенции, а сами нормы в толковании не нуждаются.

В феврале 2021 г. КС отказал в принятии аналогичной жалобы защитнику Александру Зимину. Адвокат ProLegals Александр Королев считает, что следствие может использовать ст. 125 УПК для отвода неудобных адвокатов: «Суды идут на поводу у следствия и все как один отказывают в принятии к рассмотрению жалоб, так как, по их мнению, в данной ситуации права доверителя не нарушаются».

Права защитников действительно могут быть нарушены безосновательным отводом от участия в уголовном деле, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper и вице-президент Федеральной палаты адвокатов Вадим Клювгант: «Но в рассматриваемом случае речь идет о жалобе на нарушение конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, а оно принадлежит не адвокату, а его доверителю». А значит, именно доверитель и должен обращаться с жалобой на нарушение этого права, отметил он.

Управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Олег Сопоцинский указывает, что обязательным условием обжалования решения об отстранении адвокатом должно являться именно нарушение прав подзащитного.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных