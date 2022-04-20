Минэкономразвития просит правительство поддержать эндаумент-фонды

Минэкономразвития направило в правительство предложения по сохранению потенциала фондов целевого капитала как инструмента получения дохода для некоммерческой сферы. Об этом сообщила «Ведомостям» заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития России Елена Иваницкая на форуме «Эндаументы 2022», отметив, что предложенные меры в случае их одобрения в правительстве должны войти в очередной пакет первоочередных действий правительства по обеспечению развития российской экономики.