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Минэкономразвития просит правительство поддержать эндаумент-фонды

Оно предложило новые меры в план первоочередных действий развития экономики
Валерия Мишина
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития направило в правительство предложения по сохранению потенциала фондов целевого капитала как инструмента получения дохода для некоммерческой сферы. Об этом сообщила «Ведомостям» заместитель директора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития России Елена Иваницкая на форуме «Эндаументы 2022», отметив, что предложенные меры в случае их одобрения в правительстве должны войти в очередной пакет первоочередных действий правительства по обеспечению развития российской экономики.

Как пояснили «Ведомостям» в ведомстве, предлагается объявление моратория на обязательное расформирование целевого капитала фондов, увеличение предельного размера денежных средств, которые могут быть использованы специализированным фондом управления целевым капиталом на административно-управленческие расходы. Также предлагается ввести временный запрет на обязательное использование не менее чем 25% дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных