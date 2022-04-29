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«Интерфакс» сообщил о предстоящем освобождении Алексея Улюкаева по УДО

Бывший министр экономического развития отбывает наказание за взятку
Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Отбывающий наказание в ИК-1 Тверской области экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может выйти условно-досрочно. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник». 

По сообщению информагентства, ходатайство Улюкаева удовлетворил суд первой инстанции в Твери. Улюкаев был задержан в ноябре 2016 г. По версии следствия, он просил взятку в $2 млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть»

Вскоре после задержания президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Улюкаев был осужден в декабре 2017 г. на 8 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Этапировали экс-министра в колонию в мае 2018 г.

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«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», – сказал собеседник, которого цитирует «Интерфакс». Причем, по его словам, как прокуратура, так и администрация колонии не были против условно-досрочного освобождения экс-министра, отметили его хорошее поведение».

Если решение суда не будет обжаловано, то с учетом майских праздников Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник «Интерфакса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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