«Интерфакс» сообщил о предстоящем освобождении Алексея Улюкаева по УДО

«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», – сказал собеседник, которого цитирует «Интерфакс». Причем, по его словам, как прокуратура, так и администрация колонии не были против условно-досрочного освобождения экс-министра, отметили его хорошее поведение».