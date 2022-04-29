«Интерфакс» сообщил о предстоящем освобождении Алексея Улюкаева по УДО

«Интерфакс» сообщил о предстоящем освобождении Алексея Улюкаева по УДОБывший министр экономического развития отбывает наказание за взятку
Отбывающий наказание в ИК-1 Тверской области экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может выйти условно-досрочно. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник».
По сообщению информагентства, ходатайство Улюкаева удовлетворил суд первой инстанции в Твери. Улюкаев был задержан в ноябре 2016 г. По версии следствия, он просил взятку в $2 млн за положительное заключение по сделке, связанной с приобретением «Роснефтью» акций компании «Башнефть»
Вскоре после задержания президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Улюкаев был осужден в декабре 2017 г. на 8 лет строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Этапировали экс-министра в колонию в мае 2018 г.
«Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии», – сказал собеседник, которого цитирует «Интерфакс». Причем, по его словам, как прокуратура, так и администрация колонии не были против условно-досрочного освобождения экс-министра, отметили его хорошее поведение».
Если решение суда не будет обжаловано, то с учетом майских праздников Улюкаев сможет покинуть колонию к середине мая, уточнил собеседник «Интерфакса».