В России стартует проект по реструктуризации домов ребенка

В России стартует проект по реструктуризации домов ребенкаДля пилота выбраны 11 регионов, рассказала «Ведомостям» детский омбудсмен Мария Львова-Белова
Комплекс мер по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет в сиротских учреждениях будет запущен в течение полугода в 11 российских регионах. Об этом рассказала в интервью «Ведомостям» уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.
По ее словам, одно из основных направлений работы детского омбудсмена – блок по поддержке семей в трудной жизненной ситуации: работа с кровными семьями, реформа учреждений, устройство в приемные семьи, создание новых форм семейного устройства, например, временных ресурсных семей. Такие семьи позволят не размещать детей в учреждениях, пока ведется работа с кровными родственниками или поиск приемной семьи.
«Президент согласовал нам апробацию комплекса мер по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет в сиротских учреждениях, – сказала Львова-Белова. – После чего были определены 10 пилотных регионов. Там мы будем отрабатывать новые технологии работы с семьей. По сути, это работа по реструктуризации домов ребенка».
Она отметила, что персонал домов ребенка, которые будут реструктурирваны, «не окажется на улице» – учреждения продолжат работать, но в ином формате, например, как центры ранней помощи семьям с детьми с инвалидностью, ясли или центр сопровождения приемных семей.
Позже к 10 согласованным пилотным регионам добавился еще один, его власти изъявили желание войти в проект, когда его концепция уже была сформирована. Таким образом, в проекте примут участие Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Калининградская, Пензенская, Нижегородская и Московская области, Приморский, Ставропольский, Пермский и Краснодарский края.
«Губернаторы сказали, что готовы вкладываться, – сказала детский омбудсмен. – У нас есть поддержка в Министерстве просвещения и в Министерстве социальной защиты. Они говорят, что как только механизм будет отработан и будет понимание, сколько требуется средств, какие условия и услуги, какой норматив, то можно программу расширить и на другие регионы».