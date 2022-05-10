В России стартует проект по реструктуризации домов ребенка

«Губернаторы сказали, что готовы вкладываться, – сказала детский омбудсмен. – У нас есть поддержка в Министерстве просвещения и в Министерстве социальной защиты. Они говорят, что как только механизм будет отработан и будет понимание, сколько требуется средств, какие условия и услуги, какой норматив, то можно программу расширить и на другие регионы».