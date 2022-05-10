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Общество

В России стартует проект по реструктуризации домов ребенка

Для пилота выбраны 11 регионов, рассказала «Ведомостям» детский омбудсмен Мария Львова-Белова
Валерия Мишина
Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте России

Комплекс мер по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет в сиротских учреждениях будет запущен в течение полугода в 11 российских регионах. Об этом рассказала в интервью «Ведомостям» уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

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По ее словам, одно из основных направлений работы детского омбудсмена – блок по поддержке семей в трудной жизненной ситуации: работа с кровными семьями, реформа учреждений, устройство в приемные семьи, создание новых форм семейного устройства, например, временных ресурсных семей. Такие семьи позволят не размещать детей в учреждениях, пока ведется работа с кровными родственниками или поиск приемной семьи.

«Президент согласовал нам апробацию комплекса мер по снижению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет в сиротских учреждениях, – сказала Львова-Белова. – После чего были определены 10 пилотных регионов. Там мы будем отрабатывать новые технологии работы с семьей. По сути, это работа по реструктуризации домов ребенка».

Она отметила, что персонал домов ребенка, которые будут реструктурирваны, «не окажется на улице» – учреждения продолжат работать, но в ином формате, например, как центры ранней помощи семьям с детьми с инвалидностью, ясли или центр сопровождения приемных семей.

Позже к 10 согласованным пилотным регионам добавился еще один, его власти изъявили желание войти в проект, когда его концепция уже была сформирована. Таким образом, в проекте примут участие Воронежская, Новосибирская, Тюменская, Калининградская, Пензенская, Нижегородская и Московская области, Приморский, Ставропольский, Пермский и Краснодарский края.

«Губернаторы сказали, что готовы вкладываться, – сказала детский омбудсмен. – У нас есть поддержка в Министерстве просвещения и в Министерстве социальной защиты. Они говорят, что как только механизм будет отработан и будет понимание, сколько требуется средств, какие условия и услуги, какой норматив, то можно программу расширить и на другие регионы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных