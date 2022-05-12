Школьникам предложили вступить в новое объединение и учить историю по «правильным» источникам

Школьникам предложили вступить в новое объединение и учить историю по «правильным» источникамМинпросвещения объявило о создании организации под названием «Сила в правде!»
В России появилось общественное детско-юношеское объединение «Сила в правде!» для «ребят, которые интересуются историей», рассказал во время «открытого диалога» со школьниками на площадке исторического парка «Россия – Моя история» на ВДНХ министр просвещения Сергей Кравцов. Министр напомнил, что предложение о создании нового объединения появилось недавно – на первом Всероссийском школьном историческом форуме 19 апреля, который также назывался «Сила – в правде!». Как сообщала пресс-служба Минпросвещения, инициатива по созданию объединения юных историков принадлежит ученице из Московской области Алене Томилиной. «Мы хотим создать молодежное объединение, именно сейчас важно прививать любовь к истории, патриотизм, – сказала на форуме школьница. – Дети должны собираться, обмениваться мнениями».
На встрече с министром 11 мая школьники перечислили свои пожелания по деятельности объединения: «создать пространство для единой работы министерства и учеников», «выслушивать каждого ученика из регионов», «закладывать правильную историю в головы» и «бороться с духовно ограниченными подростками». Координировать деятельность новой организации будет Минпросвещения, партнерскую поддержку окажут, в частности, Российское историческое общество (РИО), Российское военно-историческое общество (РВИО), общество «Знание» и Ассоциация развития педагогического образования.