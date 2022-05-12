Школьникам предложили вступить в новое объединение и учить историю по «правильным» источникам

В России появилось общественное детско-юношеское объединение «Сила в правде!» для «ребят, которые интересуются историей», рассказал во время «открытого диалога» со школьниками на площадке исторического парка «Россия – Моя история» на ВДНХ министр просвещения Сергей Кравцов. Министр напомнил, что предложение о создании нового объединения появилось недавно – на первом Всероссийском школьном историческом форуме 19 апреля, который также назывался «Сила – в правде!». Как сообщала пресс-служба Минпросвещения, инициатива по созданию объединения юных историков принадлежит ученице из Московской области Алене Томилиной. «Мы хотим создать молодежное объединение, именно сейчас важно прививать любовь к истории, патриотизм, – сказала на форуме школьница. – Дети должны собираться, обмениваться мнениями».