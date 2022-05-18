Минпросвещения нашло экстремизм в школьном учебнике ОБЖ

Минпросвещения нашло экстремизм в школьном учебнике ОБЖПричиной стало отнесение к числу радикальных коммунистической идеологии
Из федерального перечня школьных пособий, одобренных для использования в учебных заведениях России, будет изъят учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) Светланы Ким и Владимира Горского для 10–11 классов от издательства «Просвещение». Решение принял Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения, говорится в протоколе заседания на сайте ведомства. Причиной стала официальная жалоба депутата Госдумы Ольги Алимовой (КПРФ) на то, что в учебнике некорректно используется определение «левого экстремизма».
«Говорится, что «это пропаганда ценности коммунистических и социалистических режимов, ненависть к капиталистическому миропорядку – против богатства и богатых, уничтожение материальных объектов», – процитировала Алимова «Ведомостям» текст из учебника. По ее мнению, такая формулировка относит коммунистические партии к экстремистским течениям.
Представитель издательства «Просвещение» Ирина Нагаева на заседании совета отметила, что учебник прошел внутреннюю экспертизу, после которой соответствующий параграф («Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму и терроризму») уже корректировали. Она выступила против его изъятия из перечня рекомендованных, но члены совета Минпросвещения с ней не согласились. Они обнаружили в пособии еще ряд недочетов: ссылки на «стратегические документы» без указания их реквизитов, «недостаточное раскрытие важных вопросов национальной безопасности» и др.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, член научно-методического совета Минпросвещения Олег Смолин (также КПРФ) сказал «Ведомостям», что текст параграфа, который стал причиной изъятия учебника, «безграмотен»: «Там смешаны понятия терроризма и экстремизма, но далеко не всякий экстремизм является видом терроризма». Говоря о ненависти к капиталистическому миру, которая в учебнике дается как характеристика коммунистической идеологии, он напомнил, что такое отношение разделяли и сторонники социализма, и обладатели ярко выраженных православных взглядов.
«Конечно, коммунисты – это не террористы, но радикалы есть в любом движении», – сообщил «Ведомостям» доктор исторических наук, автор учебников по истории Александр Данилов. Он отметил, что подобные понятия должны быть четко сформулированы и не должны допускать расширительного толкования. Историк Павел Кудюкин указал «Ведомостям», что на основе коммунистической идеологии есть широкий спектр политических позиций, и посоветовал прописать в учебнике, что «некоторые экстремисты и террористы основывают свою деятельность на коммунистических идеях». Член совета профсоюза «Учитель», преподаватель истории и обществознания Дмитрий Казаков заявил «Ведомостям», что старшеклассникам все же необходимо рассказывать про левые движения. Он предположил, что учебник будет изъят в конце этого учебного года.
Источник «Ведомостей» в Минпросвещения сообщил, пока приказ об изъятии не издан.
Представитель пресс-службы в ответ на запрос «Ведомостей» отметил, что «учебная литература переиздается на регулярной основе, обновляя содержание так, чтобы оно соответствовало реалиям сегодняшних дней, научным знаниям». «Если в том или ином учебнике обнаружены изъяны в содержании, ответственные издательства также переиздают его с соответствующими корректировками», – сказал он. Представитель «Просвещения» сообщил «Ведомостям», что издательство подготовило новую линейку учебников, «полностью соответствующую требованиям нового ФГОС».