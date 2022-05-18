Минпросвещения нашло экстремизм в школьном учебнике ОБЖ

«Конечно, коммунисты – это не террористы, но радикалы есть в любом движении», – сообщил «Ведомостям» доктор исторических наук, автор учебников по истории Александр Данилов. Он отметил, что подобные понятия должны быть четко сформулированы и не должны допускать расширительного толкования. Историк Павел Кудюкин указал «Ведомостям», что на основе коммунистической идеологии есть широкий спектр политических позиций, и посоветовал прописать в учебнике, что «некоторые экстремисты и террористы основывают свою деятельность на коммунистических идеях». Член совета профсоюза «Учитель», преподаватель истории и обществознания Дмитрий Казаков заявил «Ведомостям», что старшеклассникам все же необходимо рассказывать про левые движения. Он предположил, что учебник будет изъят в конце этого учебного года.