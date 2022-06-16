В ДНР могут оставить смертную казнь

Запрет на смертную казнь в России был введен постановлением КС, для снятия моратория требуется лишь новое постановление и выход страны из конвенций, в которых говорилось о недопустимости такого наказания (в частности, это предусмотрено протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод), отмечает доктор юридических наук Илья Шаблинский. Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин полагает, что интеграции законодательства можно ожидать, в случае если будет поставлен вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России, о чем заявляли представители как российских, так и республиканских властей.