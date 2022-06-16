В ДНР могут оставить смертную казнь

В ДНР могут оставить смертную казньПри синхронизации законодательства с Россией этот аспект нужно обойти стороной, считает спикер Госдумы
В законодательстве ДНР существует норма о смертной казни, которую «правильно было бы сохранить». Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале 15 июня.
Он напомнил, что на прошлой неделе в Москве с официальным визитом была делегация парламента ДНР: в Госдуме ее представители обсуждали вопросы гармонизации законодательства республики и России. Также обсуждение шло на площадке «Единой России».
«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь – мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», – сообщил Володин.
В России с 1996 г. действует бессрочный мораторий на применение смертной казни. Он был введен в связи с обязательствами по вступлению в Совет Европы. В марте Россия вышла из СЕ, но мораторий был подтвержден в 1999 и 2009 гг. решениями КС.
Таких ограничений в ДНР не существует: моратория на применение высшей меры наказания там нет. А по ст. 58 Уголовного кодекса республики смертная казнь может применяться за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, а также за преступления, совершенные в военное время или в боевой обстановке.
Процесс синхронизации законодательства ДНР и ЛНР с Россией, о котором говорит Володин, начался после провозглашения ими независимости в 2014 г. После признания республик в 2022 г. государства взяли на себя обязательства по унификации законодательства, следовало из договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ратифицированных 22 февраля.
Запрет на смертную казнь в России был введен постановлением КС, для снятия моратория требуется лишь новое постановление и выход страны из конвенций, в которых говорилось о недопустимости такого наказания (в частности, это предусмотрено протоколом № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод), отмечает доктор юридических наук Илья Шаблинский. Ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин полагает, что интеграции законодательства можно ожидать, в случае если будет поставлен вопрос о присоединении ДНР и ЛНР к России, о чем заявляли представители как российских, так и республиканских властей.
Любая форма международного сотрудничества включает в том числе гармонизацию законодательства, особенно часто это происходит в экономической сфере, пояснил «Ведомостям» декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее неоднократно говорил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер благодаря решению КС и его не надо связывать с выходом из СЕ.
Смертная казнь в ДНР до сих пор не применялась ни разу. При этом 9 июня верховный суд республики приговорил британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за наемничество. Они сдались в плен: Пиннер и Аслин – в Мариуполе в середине апреля, Саадун – в марте в Волновахе. Также на территории республики ждет трибунал украинских военных с «Азовстали», говорил 23 мая «России 24» глава ДНР Денис Пушилин.