Фальков смягчил свою позицию по неактуальности для России принципов Болонской системы

Фальков смягчил свою позицию по неактуальности для России принципов Болонской системыЕго позиция не была согласована со всеми заинтересованными сторонами, утверждают источники «Ведомостей»
Министр образования и науки Валерий Фальков значительно смягчил свою позицию по неактуальности для России принципов Болонской системы. 24 мая он заявил газете «Коммерсантъ», что «к Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу» и «будущее за нашей собственной уникальной системой образования».
На парламентских слушаниях в Госдуме 27 мая Фальков сообщил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. Например, она будет основана на гибкости образовательных программ и уровней образования. Такое условие, по словам Фалькова, «исходит в первую очередь от [потребностей] экономики».
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