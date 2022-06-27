Фальков смягчил свою позицию по неактуальности для России принципов Болонской системы

На парламентских слушаниях в Госдуме 27 мая Фальков сообщил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. Например, она будет основана на гибкости образовательных программ и уровней образования. Такое условие, по словам Фалькова, «исходит в первую очередь от [потребностей] экономики».