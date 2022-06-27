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Фальков смягчил свою позицию по неактуальности для России принципов Болонской системы

Его позиция не была согласована со всеми заинтересованными сторонами, утверждают источники «Ведомостей»
Валерия Мишина Анастасия Курилова
Министр Валерий Фальков рассказал в Госдуме, насколько гибкой может быть система образования в России / Евгений Разумный / Ведомости

Министр образования и науки Валерий Фальков значительно смягчил свою позицию по неактуальности для России принципов Болонской системы. 24 мая он заявил газете «Коммерсантъ», что «к Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу» и «будущее за нашей собственной уникальной системой образования».

На парламентских слушаниях в Госдуме 27 мая Фальков сообщил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. Например, она будет основана на гибкости образовательных программ и уровней образования. Такое условие, по словам Фалькова, «исходит в первую очередь от [потребностей] экономики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных