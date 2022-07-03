Определены правила эксперимента по использованию образовательных онлайн-ресурсов

В реестр поставщиков войдут и коммерческие компании, сообщил «Ведомостям» Михаил Мягков, гендиректор онлайн-школы Maximum Education (специализируется на дополнительном школьном образовании). «Для рынка это значит, что, если компании захотят работать со школами в рамках основного образования, они будут обязаны пройти верификацию», – подчеркнул Мягков, добавив, что это нормальная практика во всем мире. Он сообщил, что для EdTech-компаний проверка контента будет не первой: сейчас многие из них работают с проектом дополнительного школьного образования «Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» от Минцифры, Минпросвещения и «Иннополиса» и проходили верификацию, чтобы войти в него. «Критерии, по которым производится оценка, достаточно стандартные. Когда мы предварительно оценивали свой контент согласно требованиям, не нашли чего-то, по чему мы не соответствуем», – добавил Мягков.