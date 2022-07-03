Определены правила эксперимента по использованию образовательных онлайн-ресурсов

Определены правила эксперимента по использованию образовательных онлайн-ресурсовМинпросвещения проводит его в 14 регионах России
Министерство просвещения подготовило порядок формирования реестра поставщиков цифрового образовательного контента и сервисов. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Ведение реестра возлагается на Институт стратегии развития образования Российской академии образования (РАО). Компании будут включаться в реестр после проверки экспертами контента и сервисов, говорится в документе. Реестр будет опубликован до 31 октября, а затем будет обновляться не реже чем раз в год.
«Проект приказа завершает правовое регулирование эксперимента по использованию возможностей цифровой образовательной среды», – заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. Эксперимент стартовал в школах 14 регионов России в декабре 2020 г. в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и завершится в декабре 2022 г. Школы оснащались современным оборудованием, а в образовательный процесс внедрялись онлайн-курсы, видеоуроки, электронный документооборот и цифровые библиотеки. По окончании эксперимента будет проведен анализ и, возможно, реестр поставщиков и правила его формирования будут скорректированы, сообщил представитель ведомства. «Ведение реестра поставщиков позволит повысить прозрачность и комфорт использования данных ресурсов», – утверждает представитель министерства.
Согласно поправкам в закон об образовании, принятым в декабре 2021 г., Минпросвещения будет обязано сформировать перечень электронных образовательных ресурсов, куда будет включаться контент от поставщиков, указанных в реестре, к 1 сентября 2022 г. Этот перечень будет предложен для использования во всех школах России. Сейчас много цифровых образовательных платформ, в их числе «Учи.ру», «Российская электронная школа», «Московская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «Ученик.ру», «Сберкласс», но контент там не проверялся так, как проверяется наполнение учебников для школ, пояснила «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, одна из разработчиков поправок в закон об образовании. «Реестр нужен для того, чтобы отфильтровать качественный контент от опасного для школьников», – говорит Лантратова.
Лантратова рассказала, что получала письма от родителей с жалобами на цифровой контент, в том числе наполненный рекламой. Особенно требуется проверка ресурсов, которые учителя и ученики активно используют для подготовки к государственной итоговой аттестации после 9 и 11 классов – ОГЭ и ЕГЭ – на соответствие федеральным общеобразовательным стандартам (ФГОС), считает научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский. Он считает, что проверка цифрового контента вручную, с привлечением экспертов, не будет эффективной: «Нужно будет создать автоматизированную систему сортировки, так как интернет-ресурсы безбрежны».
Перечни контента должны носить рекомендательный характер для школ, считает директор московского центра образования № 548 «Царицыно» Ефим Рачевский. Он пояснил, что у поставщиков образовательного контента есть платные услуги, которые школам, вероятно, придется закупать. Сейчас некоторые школы используют ресурс «Учи.ру», который имеет ограниченный объем бесплатного контента, а остальное платное и на это жалуются родители, заявила «Ведомостям» сопредседатель совета союза «Родительская палата» Надежда Жилина. «Ведомости» направили запрос в онлайн-школы «Учи.ру», Skyeng, «Фоксфорд» (специализируется на дополнительном школьном образовании) и цифровую платформу «Дневник.ру».
В реестр поставщиков войдут и коммерческие компании, сообщил «Ведомостям» Михаил Мягков, гендиректор онлайн-школы Maximum Education (специализируется на дополнительном школьном образовании). «Для рынка это значит, что, если компании захотят работать со школами в рамках основного образования, они будут обязаны пройти верификацию», – подчеркнул Мягков, добавив, что это нормальная практика во всем мире. Он сообщил, что для EdTech-компаний проверка контента будет не первой: сейчас многие из них работают с проектом дополнительного школьного образования «Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» от Минцифры, Минпросвещения и «Иннополиса» и проходили верификацию, чтобы войти в него. «Критерии, по которым производится оценка, достаточно стандартные. Когда мы предварительно оценивали свой контент согласно требованиям, не нашли чего-то, по чему мы не соответствуем», – добавил Мягков.
Аналитики отмечают, что в прошлом году востребованность платных цифровых образовательных услуг показывала рост. По данным аналитического агентства Smart Ranking, EdTech-рынок в 2021 г. вырос на 70% и составил 73 млрд руб. На сегмент детского образования пришлось 28,7% рынка, или 21 млрд руб. Но по итогам 2022 г. рынок, вероятно, сократится, его падение может составить до 50%, прогнозирует основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова.
В 2020 г. вопрос об онлайн-обучении школьников приобрел большую актуальность из-за пандемии. В сентябре президент Владимир Путин дал поручение с 2023 г. полностью перевести дистанционное обучение школ и колледжей на государственные ресурсы. Развитием цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности занимается федеральный проект «Цифровая образовательная среда». К концу июля 2021 г. затраты на проект составили 73,4 млрд руб., следует из данных Минпросвещения России.