На Дальнем Востоке открыли первую скоростную платную дорогу

Возврат средств инвестора предполагается за счет взимания платы за проезд по новой трассе. Для легковых автомобилей он составит около 150 руб., для среднегабаритных транспортных средств, таких как фургоны, пикапы и мини-фургоны, – около 200 руб., для автобусов и грузовиков – порядка 300 руб., для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов, – около 560 руб., говорится в сообщении краевого правительства. Для объекта предусмотрен тестовый период эксплуатации в 60 дней, в течение которого проезд по обходу будет бесплатным. Прогнозный суточный трафик на дороге составляет 25 000 автомобилей, поясняет ГПБ.