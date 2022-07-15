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Общество

На Дальнем Востоке открыли первую скоростную платную дорогу

Обход Хабаровска построили еще в прошлом году, но ввести объект тогда не дали
Денис Ильюшенков
пресс-служба группы «ВИС»

Группа «ВИС» (в партнерстве с Газпромбанком) открыла движение по 27-километровому обходу Хабаровска, говорится в сообщении компании. Это первый автодорожный проект государственно-частного партнерства (ГЧП) на Дальнем Востоке. Обход соединяет три федеральные трассы – «Амур», «Уссури» и «Восток».

Объект построен по концессионному соглашению, заключенному в конце 2016 г. сроком на 15 лет между правительством Хабаровского края и «Региональной концессионной компанией», входящей в группу «ВИС».

Общий объем инвестиций в проект составил 47 млрд руб. Из них 18,8 млрд – средства федерального бюджета, 10,7 млрд выделил Хабаровский край, а оставшиеся 17,5 млрд – это вложения концессионера, группы «ВИС». Причем 14,7 млрд руб. из этих денег составили привлеченные средства Газпромбанка (ГПБ). Банк также предоставил гарантии по проекту на сумму более 30 млрд руб., следует из сообщения кредитной организации к открытию.

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Возврат средств инвестора предполагается за счет взимания платы за проезд по новой трассе. Для легковых автомобилей он составит около 150 руб., для среднегабаритных транспортных средств, таких как фургоны, пикапы и мини-фургоны, – около 200 руб., для автобусов и грузовиков – порядка 300 руб., для автотранспорта, предназначенного для перевозки тяжелых грузов, – около 560 руб., говорится в сообщении краевого правительства. Для объекта предусмотрен тестовый период эксплуатации в 60 дней, в течение которого проезд по обходу будет бесплатным. Прогнозный суточный трафик на дороге составляет 25 000 автомобилей, поясняет ГПБ.

Открытие обхода неоднократно переносилось. Основной ход трассы был готов еще в октябре 2021 г., но запустить его тогда не удалось. По данным «Коммерсанта», местные власти при инспекции объекта нашли многочисленные недоработки и призвали их устранить.

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За время возведения объекта изменились нормативы строительства примыканий к федеральным трассам, объяснил «Ведомостям» представитель группы «ВИС». По его словам, компания не смогла в конце прошлого года получить разрешение на ввод в эксплуатацию. При этом был наложен судебный запрет на работы по объекту до 21 февраля. Суд в итоге принял сторону концессионера и новые съезды делать не пришлось, пояснил представитель компании.

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Затем, с наступлением весны, генподрядчик, входящий в группу «ВИС», занимался озеленением полос отвода построенной дороги. В итоге те восемь месяцев, которые прошли с момента постройки обхода до открытия, концессионер содержал объект за свой счет, пояснил представитель группы «ВИС».

Строительство обхода любого города имеет два аспекта – гуманитарный и транспортно-экономический, отмечает директор института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Когда федеральная или просто крупная транзитная трасса идет улицей через город, жить на ней обычно невозможно, констатирует Блинкин. С экономической точки зрения эта улица с ограничениями скорости и светофорами создает осложнения для транзитного трафика, поясняет эксперт. Блинкин допускает, что расчет трафика на этом обходе мог оказаться «не очень убедительным».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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