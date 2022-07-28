Правительство предлагает выдавать разрешения на охоту в электронном виде

Правительство предлагает выдавать разрешения на охоту в электронном видеЭксперимент будет проведен в Новосибирской области
Правительство России введет в Новосибирской области экспериментальный правовой режим выдачи цифровых разрешений на охоту сроком на три года, следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Ведомости». Документ разработан по инициативе Минэкономразвития. В рамках экспериментального режима электронные разрешения будут действовать на добычу дичи.
Через госуслуги граждане смогут подавать заявления для цифрового разрешения на охоту: для этого надо указать все сведения о заявителе, виде охоты, ее месте и сроках проведения, а также о количестве добытой дичи. После регистрации на госуслугах сведения об убитых животных обязательно внести в приложение «iХантер» – вся информация будет автоматически передана в госуслуги.
При этом необходимо будет обеспечить синхронизацию своих действий и введенных в «iХантер» данных в течение пяти дней с момента активации разрешения на охоту. «В случае неисполнения данного требования осуществляется блокирование электронного разрешения, и все неиспользованные лимиты/квоты/нормы добычи изменяются на статус «Недоступно», а электронному разрешению присваивается статус «Недействительно», – говорится в проекте постановления правительства. Инспектор сможет проверять наличие разрешений и других документов через приложение «iЕгерь».
В проекте постановления сказано, что все риски внедрения экспериментального режима связаны со сбоями в работе госуслуг или приложений, а также потерей работоспособности телефона при долгом нахождении инспектора на патрулировании. Для минимизации рисков власти планируют выдать егерям портативные зарядки и выстроить их работу так, чтобы каждые 24 часа у них был доступ в интернет. Присоединение новых субъектов к экспериментальному режиму невозможно. Программа может быть приостановлена, если будут выявлены сбои в работе приложений и другие проблемы, в том числе утечка персональных данных.
Минэкономразвития рассчитывает, что в 2023 г. в электронном виде будет выдано 1297 разрешений на охоту (5% от общего числа разрешений), в 2024 г. – уже 3891, а в 2025 г. – 7783 разрешения. Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь не исключает, что в будущем эксперимент может быть масштабирован: «В дальнейшем планируется расширить перечень видов охотничьих ресурсов, разрешения на которые можно будет получить в электронном виде. И после успешного проведения эксперимента будем рады передать накопленный опыт и решения в другие субъекты страны».
Практически любое цифровое решение при наличии должного контроля делает процедуру прозрачнее и быстрее для тех, кто закон соблюдает, считает зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов. По мнению руководителя программы по сохранению биоразнообразия WWF в России Владимира Кревера, цифровизация этой услуги избавляет охотников от многих проблем, в том числе поиска егеря для оформления документов: «На первый взгляд это облегчит жизнь охотников».