Правительство предлагает выдавать разрешения на охоту в электронном виде

В проекте постановления сказано, что все риски внедрения экспериментального режима связаны со сбоями в работе госуслуг или приложений, а также потерей работоспособности телефона при долгом нахождении инспектора на патрулировании. Для минимизации рисков власти планируют выдать егерям портативные зарядки и выстроить их работу так, чтобы каждые 24 часа у них был доступ в интернет. Присоединение новых субъектов к экспериментальному режиму невозможно. Программа может быть приостановлена, если будут выявлены сбои в работе приложений и другие проблемы, в том числе утечка персональных данных.