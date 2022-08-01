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Общество

Минобрнауки намерено оценивать все вузы России по медиаактивности

Сейчас в рейтинг включены только подведомственные учреждения
Анастасия Курилова Валерия Мишина
Сейчас в лидерах рейтинга УрФУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также МГТУ им. Н. Э. Баумана. / Сергей Портер / Ведомости

Минобрнауки хочет включить все вузы России в свой медиарейтинг M-Rate. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства. Он добавил, что в Минобрнауки поступило уже более 40 запросов от правительственных, частных вузов и вузов, подведомственных другим министерствам, с просьбой включить их в M-Rate. Всего в России 707 университетов. Минобрнауки год назад уже начало оценивать медийность 225 подведомственных ему вузов. Они должны стремиться быть привлекательными для абитуриентов, студентов и научных сотрудников, поясняет собеседник «Ведомостей».

Согласно приказу Минобрнауки от февраля 2022 г., показатель «рейтинг медийной активности» включен в перечень показателей эффективности работы подведомственных вузов, на основании которых премируются ректоры: оценивается эффективность PR-департамента, работы с сайтом и в соцсетях. С момента начала этого рейтингования у вузов число аккаунтов в соцсетях выросло вдвое: Минобрнауки учитывает работу в Telegram, «В контакте» и «Одноклассниках» и Rutube. Если год назад у подведомственных вузов было суммарно 385 аккаунтов, то сейчас – 752. Число подписчиков вузов в соцсетях за год выросло с 2 845 297 до 3 483 015 человек.

77 млн

человек смотрели публикации в вузовских соцсетях в июне 2022 г., говорят в Минобрнауки. В июне 2021 г. – 15 млн человек

Сейчас в лидерах рейтинга УрФУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, а также МГТУ им. Н. Э. Баумана.

«Наш опыт показывает, что коммуникация в соцсетях дает наилучшее взаимодействие с абитуриентами, студентами и их родителями», – заявила «Ведомостям» проректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Малкарова. Руководитель PR-отдела ГУУ Татьяна Шарапова говорит, что у участия в M-Rate есть плюс: «У нас есть спортивный интерес выйти на первые места». Соцсети позволяют формировать вокруг вузов «лояльные коммьюнити», говорит проректор Томского государственного университета (ТГУ, входит в топ-10 нынешней версии M-Rate) Юлия Эмер. По ее словам, для успешной публичной коммуникации нужно выработать свой стиль общения: «В ТГУ он такой же, как в классическом университете: доброжелательное интеллектуальное общение на равных, с долей иронии и самоиронии».

Сам по себе медиарейтинг полезен для отслеживания динамики активности вузов, но Минобрнауки не следует ждать, что это даст толчок развитию университетов, заявил доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. «Это распространенное заблуждение, что подобные рейтинги помогают развитию», – подчеркнул Кульбака. При этом надо учитывать особенности аудитории, отмечает директор по цифровым медиа и продвижению ВШЭ (не входит в M-Rate) Анна Подпрятова: «Для любого вуза крайне важно открываться и говорить со своей аудиторией на привычном ей языке, на тех площадках, где она находится, в тех форматах, которые ей удобны». По ее словам, абитуриенты и студенты сейчас более требовательны и обращают внимание на детали. Соцсети и корпоративные медиа становятся сегодня одними из главных рекламных площадок, добавляет Подпрятова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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