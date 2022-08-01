Минобрнауки намерено оценивать все вузы России по медиаактивности

Сам по себе медиарейтинг полезен для отслеживания динамики активности вузов, но Минобрнауки не следует ждать, что это даст толчок развитию университетов, заявил доцент кафедры политических и общественных коммуникаций Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака. «Это распространенное заблуждение, что подобные рейтинги помогают развитию», – подчеркнул Кульбака. При этом надо учитывать особенности аудитории, отмечает директор по цифровым медиа и продвижению ВШЭ (не входит в M-Rate) Анна Подпрятова: «Для любого вуза крайне важно открываться и говорить со своей аудиторией на привычном ей языке, на тех площадках, где она находится, в тех форматах, которые ей удобны». По ее словам, абитуриенты и студенты сейчас более требовательны и обращают внимание на детали. Соцсети и корпоративные медиа становятся сегодня одними из главных рекламных площадок, добавляет Подпрятова.