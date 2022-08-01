Голикова поручила проработать меры повышения финансовой самостоятельности сирот

Голикова поручила проработать меры повышения финансовой самостоятельности сиротОни должны раньше искать работу
Зампред правительства России Татьяна Голикова поручила Минтруду вместе с экспертами проработать вопрос усовершенствования профилактики социального сиротства. Протокол по итогам заочного заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере есть в распоряжении «Ведомостей».
До 1 октября эксперты совета должны направить в Минтруд «предложения по стимулированию детей-сирот» к раннему поиску работы, «пробам на открытом рынке труда», а также «приобретению ими навыков финансовой самостоятельности». У детей-сирот сложности с самостоятельностью и мотивацией, поэтому их трудоустройство и закрепление на работе – серьезная проблема, говорит профессор МПГУ Галина Семья: «Сироты не понимают, зачем искать работу, как трудоустраиваться. Если устраиваются, то, как правило, на низкоквалифицированные места, и у них нет мотивации продвигаться по службе».
Частично сложности с трудоустройством связаны с уровнем образования, говорит эксперт: обычно сироты поступают в училища и только 4–5% – в вузы. Семья отмечает, что на работе сиротам требуются наставники, которые бы объясняли, как и что надо делать. «Если они устраиваются в крупные компании, даже на позиции курьеров, то все равно у них возникает очень сильная мотивация работать», – говорит эксперт. Вакансии на рынке труда есть, так что надо смотреть, какая квалификация у сирот и чего они хотят, заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
Задача мотивации соискателей должна стоять перед центрами занятости, считает он. Одним из решений задачи он видит раннюю профориентацию – еще в подростковом возрасте: «Тогда дети-сироты могли бы как хобби развивать свои компетенции». Он отметил, что сейчас Трудовой кодекс позволяет работать детям с 14 лет с законного согласия официального представителя. Пособия по безработице поддерживают детей-сирот, добавляет Семья: в большинстве регионов они составляют среднюю зарплату по субъекту, но вместе с тем лишают их мотивации. В итоге, по ее словам, порой выпускники детдомов находят такой способ заработка: получают квартиры и предпочитают жить вместе, а пустую квартиру сдают.
Кроме того, Голикова поручила до 1 июля 2023 г. разработать программу пятилетнего сопровождения выпускников детских домов и интернатов для их адаптации к жизни.