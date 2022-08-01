Голикова поручила проработать меры повышения финансовой самостоятельности сирот

Частично сложности с трудоустройством связаны с уровнем образования, говорит эксперт: обычно сироты поступают в училища и только 4–5% – в вузы. Семья отмечает, что на работе сиротам требуются наставники, которые бы объясняли, как и что надо делать. «Если они устраиваются в крупные компании, даже на позиции курьеров, то все равно у них возникает очень сильная мотивация работать», – говорит эксперт. Вакансии на рынке труда есть, так что надо смотреть, какая квалификация у сирот и чего они хотят, заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).