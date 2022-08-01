Газета
Общество

Голикова поручила проработать меры повышения финансовой самостоятельности сирот

Они должны раньше искать работу
Анастасия Курилова
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать меры по адаптации сирот / Евгений Разумный / Ведомости

Зампред правительства России Татьяна Голикова поручила Минтруду вместе с экспертами проработать вопрос усовершенствования профилактики социального сиротства. Протокол по итогам заочного заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в соцсфере есть в распоряжении «Ведомостей».

До 1 октября эксперты совета должны направить в Минтруд «предложения по стимулированию детей-сирот» к раннему поиску работы, «пробам на открытом рынке труда», а также «приобретению ими навыков финансовой самостоятельности». У детей-сирот сложности с самостоятельностью и мотивацией, поэтому их трудоустройство и закрепление на работе – серьезная проблема, говорит профессор МПГУ Галина Семья: «Сироты не понимают, зачем искать работу, как трудоустраиваться. Если устраиваются, то, как правило, на низкоквалифицированные места, и у них нет мотивации продвигаться по службе».

Частично сложности с трудоустройством связаны с уровнем образования, говорит эксперт: обычно сироты поступают в училища и только 4–5% – в вузы. Семья отмечает, что на работе сиротам требуются наставники, которые бы объясняли, как и что надо делать. «Если они устраиваются в крупные компании, даже на позиции курьеров, то все равно у них возникает очень сильная мотивация работать», – говорит эксперт. Вакансии на рынке труда есть, так что надо смотреть, какая квалификация у сирот и чего они хотят, заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Задача мотивации соискателей должна стоять перед центрами занятости, считает он. Одним из решений задачи он видит раннюю профориентацию – еще в подростковом возрасте: «Тогда дети-сироты могли бы как хобби развивать свои компетенции». Он отметил, что сейчас Трудовой кодекс позволяет работать детям с 14 лет с законного согласия официального представителя. Пособия по безработице поддерживают детей-сирот, добавляет Семья: в большинстве регионов они составляют среднюю зарплату по субъекту, но вместе с тем лишают их мотивации. В итоге, по ее словам, порой выпускники детдомов находят такой способ заработка: получают квартиры и предпочитают жить вместе, а пустую квартиру сдают.

Кроме того, Голикова поручила до 1 июля 2023 г. разработать программу пятилетнего сопровождения выпускников детских домов и интернатов для их адаптации к жизни.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных