Белый дом предложил ратифицировать Глобальную конвенцию ЮНЕСКО по квалификациям

Не нужно ждать, что конвенция быстро заработает, говорит эксперт: «Это всегда долгий процесс. Большинству стран – членов ЮНЕСКО еще предстоит определить, входит ли ее ратификация в сферу их текущих национальных интересов». Несмотря на изменение политической ситуации с момента подписания конвенции, Россия не планирует изолироваться на международной арене, сказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки: «ЮНЕСКО не является политической организацией, и сотрудничество не было приостановлено». Ратификация даст России возможность продвигать свой опыт в сфере признания иностранного образования и «обеспечит представленность России на площадке ЮНЕСКО», говорит собеседник в ведомстве.