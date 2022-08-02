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Белый дом предложил ратифицировать Глобальную конвенцию ЮНЕСКО по квалификациям

Она не предполагает корректировки российских образовательных стандартов
Анастасия Майер Анастасия Курилова
По словам председателя профильного комитета Госдумы Сергея Кабышева, конвенция в отличие от Болонского процесса, о выходе из которого объявили российские власти, «не подразумевает гармонизации систем образования для автоматического признания дипломов» / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации Глобальной конвенции ЮНЕСКО о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию, – первого договора ООН о высшем образовании. Конвенция была утверждена 25 ноября 2019 г. на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, в процедуре приняла участие и российская делегация во главе с тогдашним министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.

Документ устанавливает универсальные принципы признания дипломов: это должно позволить их обладателям продолжать обучение в иностранных университетах и трудоустраиваться в других странах. Конвенция гласит, что оценка иностранных свидетельств об образовании должна соответствовать принципам открытости, справедливости и недискриминационности. Компетентные органы одной страны могут отказать в признании документов только при условии, если они смогут доказать наличие существенных различий между образовательными системами государств.

Конвенция не предполагает разрушения уже имеющихся стандартов или тотального отказа от старых образовательных инструментов в РФ, заявил глава кафедры ЮНЕСКО на факультете глобальных процессов МГУ Юрий Саямов. «Суть предложений составляет концепция 5Д: деколонизация – освобождение образования от навязывания любых стандартов, девестернизация, демонополизация – признание ценности национальных образовательных систем, декоммерционализация – отказ от рыночных принципов и подхода к образованию как только к платным услугам, а также депримитивизация – отказ от примитивной подачи минимального образования и включение в него преподавания глобальных проблем и рисков», – поясняет Саямов.

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государств присоединилось к конвенции ООН кроме РФ – Норвегия, Франция, Румыния, Эстония, Хорватия, Ватикан, Литва, Армения, Никарагуа и Тунис

Не нужно ждать, что конвенция быстро заработает, говорит эксперт: «Это всегда долгий процесс. Большинству стран – членов ЮНЕСКО еще предстоит определить, входит ли ее ратификация в сферу их текущих национальных интересов». Несмотря на изменение политической ситуации с момента подписания конвенции, Россия не планирует изолироваться на международной арене, сказал «Ведомостям» представитель Минобрнауки: «ЮНЕСКО не является политической организацией, и сотрудничество не было приостановлено». Ратификация даст России возможность продвигать свой опыт в сфере признания иностранного образования и «обеспечит представленность России на площадке ЮНЕСКО», говорит собеседник в ведомстве.

По словам председателя профильного комитета Госдумы Сергея Кабышева, конвенция в отличие от Болонского процесса, о выходе из которого объявили российские власти, «не подразумевает гармонизации систем образования для автоматического признания дипломов». Но документ обеспечит использование общей терминологии, а также единых подходов, механизмов и инструментов признания иностранного образования и информационного взаимодействия, а это сейчас актуально, добавил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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