Суд оштрафовал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» за дискредитацию армии

Суд оштрафовал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» за дискредитацию армииВопрос о ликвидации организации отложен до осени
Таганский райсуд Москвы назначил максимальный для юрлиц штраф межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников СМИ» за дискредитацию Вооруженных сил России по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Организация должна будет выплатить 500 000 руб. «Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в марте 2016 г., в 2017 г. его зарегистрировал Минюст. Членами «Профсоюза» являются более 600 журналистов из 40 российских регионов. Он входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.
Ранее «Ведомости» сообщали, что Мосгорсуд в начале июля 2022 г. приостановил деятельность организации в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях «Профсоюза» на фоне военной спецоперации России на Украине и намерен рассмотреть вопрос о ликвидации организации. Таганский суд, рассматривая дело по ч. 1 ст 20.3.3 КоАП, счел, что организация «совершила публичные призывы <...> к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержании международного мира и безопасности». Как следует из решения, с которыми ознакомились «Ведомости», причиной стала публикация на сайте организации призывов против военной спецоперации на Украине и описание ее предполагаемых последствий.
Сопредседатель «Профсоюза» Софья Русова сообщила «Ведомостям», что организация намерена оспорить наложенный штраф: «Он максимальный, но в суде не было представлено фактических доказательств дискредитации Вооруженных сил РФ, речь шла лишь о неких материалах, содержавших негативное отношение к спецоперации». По ее словам, была представлена информация о двух текстах на сайте организации. «Но мы не считаем, что они дискредитируют Вооруженные силы России», – сказала Русова.
Как отмечается в решении Таганского райсуда, «публикации были размещены в открытом доступе и направлены в адрес неопределенного круга граждан, явно с целью тиражирования и распространения идей, связанных с негативным отношением к проводимой РФ специальной операции на территории Украины». Как сообщается в решении, правонарушение установили сотрудники прокуратуры Москвы в ходе мониторинга интернета. Адвокат организации Максим Крупский в ходе заседания попросил прекратить производство по делу об административном нарушении, «поскольку в действиях юридического лица отсутствуют необходимые признаки состава правонарушения». Он пояснил «Ведомостям», что, по мнению защиты, в суде не был доказан умысел дискредитации.
3 августа также должно было пройти заседание по иску прокуратуры Москвы, которая попросила Мосгорсуд ликвидировать «Профсоюз». Но заседание перенесли на 14 сентября в связи с заменой судьи по состоянию здоровья, а также по просьбе представителя прокуратуры, которому потребовалось дополнительное время для ознакомления с доводами защиты организации.