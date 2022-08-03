Суд оштрафовал «Профсоюз журналистов и работников СМИ» за дискредитацию армии

Ранее «Ведомости» сообщали, что Мосгорсуд в начале июля 2022 г. приостановил деятельность организации в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях «Профсоюза» на фоне военной спецоперации России на Украине и намерен рассмотреть вопрос о ликвидации организации. Таганский суд, рассматривая дело по ч. 1 ст 20.3.3 КоАП, счел, что организация «совершила публичные призывы <...> к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержании международного мира и безопасности». Как следует из решения, с которыми ознакомились «Ведомости», причиной стала публикация на сайте организации призывов против военной спецоперации на Украине и описание ее предполагаемых последствий.