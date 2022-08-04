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Минпросвещения расширяет категории детей-сирот, которые смогут претендовать на льготы

Чтобы их получить, надо учиться
Юлия Малева
На время учебы дети будут поставлены на полное гособсеспечение / Валерий Матыцин / ТАСС

Дети, оставшиеся без попечения родителей, которые обучаются по программам основного общего и среднего общего образования, смогут рассчитывать на полное гособеспечение. Соответствующие поправки Минпросвещения предлагает внести в постановления правительства от 2017 г. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас на полное гособеспечение могут рассчитывать дети-сироты, обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам.

Ведомство расширяет список форматов обучения, добавляя новые категории обучающихся. Согласно поправкам, дети-сироты, обучающиеся с 5-го по 11-й класс, смогут, в частности, пользоваться «бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» и другими льготами. Представитель Минпросвещения пояснил «Ведомостям», что «принятие проекта постановления обеспечит получение полного гособеспечения и мер соцподдержки детей-сирот обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных