Минпросвещения расширяет категории детей-сирот, которые смогут претендовать на льготы

Минпросвещения расширяет категории детей-сирот, которые смогут претендовать на льготыЧтобы их получить, надо учиться
Дети, оставшиеся без попечения родителей, которые обучаются по программам основного общего и среднего общего образования, смогут рассчитывать на полное гособеспечение. Соответствующие поправки Минпросвещения предлагает внести в постановления правительства от 2017 г. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас на полное гособеспечение могут рассчитывать дети-сироты, обучающиеся очно по основным профессиональным образовательным программам.
Ведомство расширяет список форматов обучения, добавляя новые категории обучающихся. Согласно поправкам, дети-сироты, обучающиеся с 5-го по 11-й класс, смогут, в частности, пользоваться «бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» и другими льготами. Представитель Минпросвещения пояснил «Ведомостям», что «принятие проекта постановления обеспечит получение полного гособеспечения и мер соцподдержки детей-сирот обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования».