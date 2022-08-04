Минпросвещения расширяет категории детей-сирот, которые смогут претендовать на льготы

Ведомство расширяет список форматов обучения, добавляя новые категории обучающихся. Согласно поправкам, дети-сироты, обучающиеся с 5-го по 11-й класс, смогут, в частности, пользоваться «бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» и другими льготами. Представитель Минпросвещения пояснил «Ведомостям», что «принятие проекта постановления обеспечит получение полного гособеспечения и мер соцподдержки детей-сирот обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования».