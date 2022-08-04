«Медиалогия» составила топ-10 самых громких инициатив, связанных с Госдумой

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин отмечает, что все названные законы в той или иной степени относятся к жизни людей, «поэтому они и вызывали повышенный интерес». «Раньше люди обсуждали общественно значимые события на кухнях, сейчас – в интернете, на форумах, в мессенджерах, родительских чатах, не только с членами семьи, но и с коллегами, знакомыми. Аполитичные люди тоже привыкли разговаривать», – считает Макаркин.