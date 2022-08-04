«Медиалогия» составила топ-10 самых громких инициатив, связанных с Госдумой

«Медиалогия» составила топ-10 самых громких инициатив, связанных с ГосдумойВо главе списка – уголовная ответственность за фейки об армии и снятие с рассмотрения закона о QR-кодах
Одобрение Госдумой законопроекта об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России и за призывы к санкциям стало «самым заметным» событием в СМИ, связанным с работой нижней палаты парламента в весеннюю сессию 2022 г. Его рейтинг «заметности» в СМИ составил 545,65, следует из исследования, проведенного на базе системы «Медиалогия» (есть у «Ведомостей»). Закон был принят в начале марта.
На втором месте (с рейтингом заметности 427,55) – снятие в январе с рассмотрения нижней палаты Советом Госдумы законопроекта о QR-кодах для вакцинированных или переболевших коронавирусом. Предполагалось, что с 1 февраля QR-коды должны были стать обязательными для всех.
Внесение в марте законопроекта о российском детском и молодежном движении заняло третью строчку рейтинга «Медиалогии» (414,25). Идею о его создании поддержал президент Владимир Путин, готовый документ был передан в нижнюю палату парламента в день 100-летия пионерии. Движение планирует взять на себя воспитание, развитие детей, их профориентацию и самореализацию.
Ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР занимает четвертую строчку рейтинга заметности парламентских событий (412,07). За него депутаты проголосовали единогласно на следующий день после того, как вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.
Не прошли незамеченными и социальные инициативы – в частности, принятый в январе закон о повышении пенсий на 8,6% (пятая строчка, рейтинг 356,74) и принятый в марте закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий (восьмая строчка, 213,01).
Как считали
Рейтинг системы «Медиалогия» строится на заметности событий, которая коррелируется с числом упоминаний их в СМИ. Для этого с 1 января по 31 июля 2022 г. проводился анализ 78 000 СМИ: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.
На шестом месте – принятый в январе закон о пожизненном заключении для педофилов (351,67), а на седьмом – информация о подготовке проекта закона о похоронном деле (215,10). «Ведомости» сообщали об этом в феврале.
На девятом месте – инициативы о противодействии «санкционному давлению», которые принимались по предложению правительства в марте (187,95). Замыкает рейтинг сводный закон, расширяющий список лиц, которые могут быть признаны иностранными агентами на территории РФ (170,32).
По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина («Единая Россия»), рейтинг в полной мере не отражает социальную важность законодательной работы Госдумы и законопроектов, которые в ней готовятся. «Основной критерий рейтинга – не полезность той или иной инициативы для общества, а профессиональный интерес журналистов, – считает он. – Так что этот рейтинг, скорее, не результат работы законодателей, а результат работы СМИ».
Этот рейтинг можно назвать рейтингом «о наболевшем» и его возглавляют те инициативы, которые воспринимаются как нарушающие личные границы, считает директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Социолог Денис Волков отмечает, что такие законы, как ответственность за фейки, становятся заметны в связи с резонансностью темы, а не страхом людей: «Потому что большинство этот закон одобряют».
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин отмечает, что все названные законы в той или иной степени относятся к жизни людей, «поэтому они и вызывали повышенный интерес». «Раньше люди обсуждали общественно значимые события на кухнях, сейчас – в интернете, на форумах, в мессенджерах, родительских чатах, не только с членами семьи, но и с коллегами, знакомыми. Аполитичные люди тоже привыкли разговаривать», – считает Макаркин.
Рейтинг фиксирует не социальную или общественную значимость закона, а показывает напряжение информационного поля вокруг той или иной темы, и это отражает реалии сегодняшнего дня, говорит политолог Константин Костин.