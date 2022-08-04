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Депутаты хотят упростить получение соцподдержки для вдов ветеранов боевых действий

Сейчас на льготы могут претендовать только одиноко проживающие супруги погибших
Валерия Мишина
Право на получение мер поддержки независимо от состава членов семьи и совместного проживания «позволит повысить уровень социальной защищенности супруги погибшего ветерана», отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту / Александр Гармаев / ТАСС

Законопроект, расширяющий категории вдов ветеранов боевых действий, которые имеют право на соцподдержку, разработали депутаты Госдумы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, по действующей редакции ст. 21 закона «О ветеранах» «факт совместного проживания с иными лицами, кроме детей, не позволяет вдовам ветеранов боевых действий установить меры социальной поддержки наравне с вдовами, проживающими одиноко или с детьми». Этот пробел и предлагают ликвидировать законодатели.

Как пояснил «Ведомостям» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты выявили случаи, когда вдовы не имеют своего жилья и живут с родителями: «Но по закону на меры соцподдержки могут претендовать только одиноко проживающие или проживающие с детьми. Поэтому вот этот фактор одинокого проживания мы предлагаем убрать, тогда такие вдовы смогут претендовать на все льготы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных