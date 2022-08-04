Депутаты хотят упростить получение соцподдержки для вдов ветеранов боевых действий

Депутаты хотят упростить получение соцподдержки для вдов ветеранов боевых действийСейчас на льготы могут претендовать только одиноко проживающие супруги погибших
Законопроект, расширяющий категории вдов ветеранов боевых действий, которые имеют право на соцподдержку, разработали депутаты Госдумы. Согласно пояснительной записке к законопроекту, по действующей редакции ст. 21 закона «О ветеранах» «факт совместного проживания с иными лицами, кроме детей, не позволяет вдовам ветеранов боевых действий установить меры социальной поддержки наравне с вдовами, проживающими одиноко или с детьми». Этот пробел и предлагают ликвидировать законодатели.
Как пояснил «Ведомостям» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты выявили случаи, когда вдовы не имеют своего жилья и живут с родителями: «Но по закону на меры соцподдержки могут претендовать только одиноко проживающие или проживающие с детьми. Поэтому вот этот фактор одинокого проживания мы предлагаем убрать, тогда такие вдовы смогут претендовать на все льготы».