Депутаты хотят упростить получение соцподдержки для вдов ветеранов боевых действий

Как пояснил «Ведомостям» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, депутаты выявили случаи, когда вдовы не имеют своего жилья и живут с родителями: «Но по закону на меры соцподдержки могут претендовать только одиноко проживающие или проживающие с детьми. Поэтому вот этот фактор одинокого проживания мы предлагаем убрать, тогда такие вдовы смогут претендовать на все льготы».