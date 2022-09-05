Минобрнауки создает систему проверки дубликатов научных исследований по госзаказу

Минобрнауки создает систему проверки дубликатов научных исследований по госзаказуСуществующая с 2013 года база будет использоваться для оценки эффективности выделения бюджетных средств
Минобрнауки подготовило постановление правительства о новых правилах работы российской базы научных исследований – Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). База, созданная в 2013 г., ранее использовалась только как система учета научных разработок, которые претендовали на государственное финансирование. Но в мае 2022 г. постановление правительства существенно расширило ее функционал. Теперь в базе возможно не только учитывать научные разработки, но и проводить мониторинг работ, планировать и координировать исследования, оценивать целесообразность выделения на них средств.
Новые правила, которые разработало Минобрнауки, устанавливают порядок работы базы: «Теперь это единое цифровое пространство с единым подходом к управлению научными исследованиями и экспериментальными разработками». Проект постановления правительства регламентирует порядок и сроки наполнения базы, а также позволяет госзаказчику принимать решение о соответствии или несоответствии выполненного исследования заданию. Если решение будет отрицательным, то в течение 10 дней исполнителю необходимо будет внести коррективы в проект. Принятие новых правил станет заключительным этапом формирования нормативно-правовой базы для работы ЕГИСУ НИОКТР.