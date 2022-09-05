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Минобрнауки создает систему проверки дубликатов научных исследований по госзаказу

Существующая с 2013 года база будет использоваться для оценки эффективности выделения бюджетных средств
Анастасия Курилова
Новые правила, которые разработало Минобрнауки, устанавливают порядок работы базы / Евгений Разумный / Ведомости

Минобрнауки подготовило постановление правительства о новых правилах работы российской базы научных исследований – Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). База, созданная в 2013 г., ранее использовалась только как система учета научных разработок, которые претендовали на государственное финансирование. Но в мае 2022 г. постановление правительства существенно расширило ее функционал. Теперь в базе возможно не только учитывать научные разработки, но и проводить мониторинг работ, планировать и координировать исследования, оценивать целесообразность выделения на них средств.

Новые правила, которые разработало Минобрнауки, устанавливают порядок работы базы: «Теперь это единое цифровое пространство с единым подходом к управлению научными исследованиями и экспериментальными разработками». Проект постановления правительства регламентирует порядок и сроки наполнения базы, а также позволяет госзаказчику принимать решение о соответствии или несоответствии выполненного исследования заданию. Если решение будет отрицательным, то в течение 10 дней исполнителю необходимо будет внести коррективы в проект. Принятие новых правил станет заключительным этапом формирования нормативно-правовой базы для работы ЕГИСУ НИОКТР.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных