Минобрнауки создает систему проверки дубликатов научных исследований по госзаказу

Минобрнауки подготовило постановление правительства о новых правилах работы российской базы научных исследований – Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). База, созданная в 2013 г., ранее использовалась только как система учета научных разработок, которые претендовали на государственное финансирование. Но в мае 2022 г. постановление правительства существенно расширило ее функционал. Теперь в базе возможно не только учитывать научные разработки, но и проводить мониторинг работ, планировать и координировать исследования, оценивать целесообразность выделения на них средств.