Самые крупные гранты на помощь Донбассу выделены РПЦ и Захару Прилепину

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что в этом году на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций с учетом софинансирования направлено всего 23 млрд руб. – больше, чем за все годы существования фонда. Кроме того, в грантовом конкурсе появится отдельное направление – помощь семьям участников специальной военной операции, обещал Кириенко. По его словам, такие проекты могут предусматривать психологическую помощь, поддержку детей и помощь семьям участников боевых действий.