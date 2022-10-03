Самые крупные гранты на помощь Донбассу выделены РПЦ и Захару Прилепину

Самые крупные гранты на помощь Донбассу выделены РПЦ и Захару ПрилепинуВсего президентский фонд распределил 2 млрд рублей между 493 организациями
Фонд президентских грантов подвел итоги спецконкурса, который был объявлен для поддержки социальных проектов в Донбассе и помощи «соотечественникам за рубежом». В итоге 2 млрд руб. были выделены 493 некоммерческим организациям, рассказал «Ведомостям» глава фонда Илья Чукалин.
На первом месте с большим отрывом по размеру выделенного гранта оказалась инициатива «комплексной медико-социальной помощи жителям Донбасса и Украины», предложенная центральной клинической больницей святителя Алексия митрополита Московского. На нее выделили 49,8 млн руб. «Это значительно снижает уровень смертности населения, сокращает распространение инфекций и вирусов, улучшает качество жизни населения, поднимает моральный дух жителей», – сказано в описании проекта.
Также крупный грант от фонда – 27,7 млн руб. – получил «Всероссийский студенческий корпус спасателей» на создание Луганского республиканского центра для ликвидации стихийных бедствий и катастроф. На выделенные деньги авторы проекта планируют обустроить этот центр для подготовки спасателей.
На третьем месте – проект «Церковная помощь беженцам», которому было выделено 27,4 млн руб. Его на конкурс вынес отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Московского патриархата. Он предполагает оказание помощи беженцам через штабы и центры епархий РПЦ, которые будут собирать для них пожертвования. Также для приехавших обещают юридическую, психологическую и другие виды помощи.
Благотворительный фонд «Память поколений» получил 23,4 млн руб. на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам боевых действий. Проекты сопредседателя партии «Справедливая Россия» Захара Прилепина выиграли конкурс фонда дважды. Одному из них, «Гумконвою Захара Прилепина», было выделено 22,8 млн руб., второму, «Оплоту Донбасса», 14,9 млн руб. Первый из них, как следует из названия, предполагает отправку гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР, второй оказывает помощь жителям города Изюма.
Среди победителей конкурса есть и проекты идеологического свойства. Карачаево-черкесский медиацентр получил 12 млн руб. на формирование объединения лидеров общественного мнения, которые помогали бы бороться с фейками «в условиях информационной войны». Еще 5,5 млн руб. предоставили Российскому историческому обществу (возглавляет Сергей Нарышкин) на цикл выставок «Обыкновенный нацизм» о «преступлениях украинских националистов за период 2014–2022 гг.».
«Российский детский фонд» получил 4,2 млн руб. на создание школьных отрядов барабанщиков. В дальнейшем их участники обещают стать инструкторами по патриотической и просветительской работе.
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко говорил, что в этом году на реализацию социально значимых проектов некоммерческих организаций с учетом софинансирования направлено всего 23 млрд руб. – больше, чем за все годы существования фонда. Кроме того, в грантовом конкурсе появится отдельное направление – помощь семьям участников специальной военной операции, обещал Кириенко. По его словам, такие проекты могут предусматривать психологическую помощь, поддержку детей и помощь семьям участников боевых действий.