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Общество

Россияне в целом поддерживают решение о мобилизации

Среди молодежи показатели чуть ниже
Анастасия Майер
Россияне доверяют президенту как в вопросе объявления мобилизации, так и в теме мирного урегулирования / MAXIM SHIPENKOV / EPA / ТАСС

Проведение в России объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации поддерживает 64% граждан, не поддерживает ее 31% респондентов, еще 4% затрудняются ответить. Это следует из результатов опроса исследовательской группы Russian Field. В исследовании принимало участие 1610 респондентов, опрос проводился с 29 сентября по 1 октября.

Авторы опроса отмечают разницу отношения к частичной мобилизации среди молодых людей и представителей старших поколений: среди молодежи 18–26 лет более 50% выступают против частичной мобилизации, при этом свыше 70% респондентов старше 44 лет поддерживают это решение.

Одним из самых популярных аргументов сторонников мобилизации стала «необходимость защитить родину» – так ответило 56% опрошенных. На 2-м месте, оба по 22%, были утверждения, что российской армии нужно больше людей, а также необходимо как можно быстрее закончить СВО. 10% объяснили свои взгляды доверием к решению президента.

Главным контраргументом стало убеждение, что «воевать должны обученные профессионалы» (67%), кроме того, респонденты объясняли свое отношение опасением за себя, родственников и друзей (16%), опасением за мобилизованных в целом (13%). 11% против спецоперации в принципе.

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44% опрошенных выступают за мирные переговоры, 46% – за продолжение спецоперации. При этом 75% респондентов признались, что если Путин в теории завтра подпишет мирное соглашение, то они поддержат это решение. По сравнению с предыдущей волной исследования (28–31 июля) доля выступающих за мирные переговоры увеличилась на 6%. 77% опрошенных поддерживают присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, 16% не поддерживают.

Аналогичный опрос провели независимые исследователи проекта «Хроники» при участии ExtremeScan. Опрос проводился в два замера (21–22 сентября, второй – 29–30 сентября методом телефонного опроса). Всего в двух волнах было опрошено 1800 респондентов. В первые дни после объявления частичной мобилизации решение президента поддерживал 51%. Через неделю эта доля стала 54%.

Отвечая на вопрос о причине поддержки мобилизации, граждане также чаще всего упоминали «защиту родины» (27%), «ускорение окончания боевых действий» (12%) и «поддержку решения президента» (9%).

Поддерживающих мобилизацию можно разделить на три группы, отмечают социологи. Большинство из них – 73% – получают информацию о мобилизации из телевизионных новостей и при этом сами не подпадают под мобилизацию. 13% считают себя подпадающими под мобилизацию. Оставшиеся 14% не смотрят телевизионных новостей и не подпадают под мобилизацию. Эта группа смещена в сторону мужчин 18–34 лет. Молодые люди более проинформированы о происходящем и гораздо реже смотрят телевидение, пользуются VPN и получают много альтернативной информации, говорит один из авторов исследования, социолог Андрей Ткаченко: из-за этого доля поддерживающих мобилизацию среди них меньше, чем у старших поколений.

Социолог Сергей Белановский считает результаты опросов закономерными, отмечая, что противниками мобилизации чаще всего выступают люди с высшим образованием, живущие в крупных городах и миллионниках. «Говоря о сторонниках, следует отметить, что людям не давали забыть Вторую мировую войну как в советское, так и в постсоветское время: всегда было огромное количество праздников и мероприятий, поддержка ветеранов», – отмечает эксперт. По его словам, все это способствовало тому, что россияне знают «незыблемую» для них истину: родину надо защищать в случае опасности. Принимая ее во внимание, многие граждане воспринимают новости «без должного логического мышления и контроля на уровне восприятия».

В подготовке статьи принимала участие Екатерина Гробман

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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