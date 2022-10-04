Россияне в целом поддерживают решение о мобилизации

Поддерживающих мобилизацию можно разделить на три группы, отмечают социологи. Большинство из них – 73% – получают информацию о мобилизации из телевизионных новостей и при этом сами не подпадают под мобилизацию. 13% считают себя подпадающими под мобилизацию. Оставшиеся 14% не смотрят телевизионных новостей и не подпадают под мобилизацию. Эта группа смещена в сторону мужчин 18–34 лет. Молодые люди более проинформированы о происходящем и гораздо реже смотрят телевидение, пользуются VPN и получают много альтернативной информации, говорит один из авторов исследования, социолог Андрей Ткаченко: из-за этого доля поддерживающих мобилизацию среди них меньше, чем у старших поколений.