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«Актион» выяснил отношение медиков к изменению схемы ковидных выплат

34% респондентов предложили прекратить зачислять их главврачам и их заместителям
Евгения Кузнецова
Максим Стулов / Ведомости

Значительная часть медиков ожидали, что рост осенью числа заболевших COVID-19 станет основанием для дополнительных выплат всем врачам. Об этом сообщили 61% респондентов сервиса «Актион Медицина» (входит в группу «Актион»), который есть в распоряжении «Ведомостей». Около трети — 31% — считают, что «все шло» к отмене ковидных выплат. Из числа опрошенных «Актионом» медиков около половины — 49% — работали в ковидных госпиталях, остальные являются сотрудниками поликлиник, скорой помощи и клинико-диагностических лабораторий. Подавляющее большинство респондентов, 92%, работают в госучреждениях, 6% — в частных клиниках, а 3% совмещают работу.

Президент Владимир Путин 15 июля подписал указ «О порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией». Этим документом были отменены прежние суточные выплаты медработникам. В документе это объясняется нормализацией эпидемиологической обстановки и снижением нагрузки на систему здравоохранения в условиях, когда заболеваемость коронавирусом упала по сравнению с пиковыми показателями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных