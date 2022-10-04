«Актион» выяснил отношение медиков к изменению схемы ковидных выплат

Значительная часть медиков ожидали, что рост осенью числа заболевших COVID-19 станет основанием для дополнительных выплат всем врачам. Об этом сообщили 61% респондентов сервиса «Актион Медицина» (входит в группу «Актион»), который есть в распоряжении «Ведомостей». Около трети — 31% — считают, что «все шло» к отмене ковидных выплат. Из числа опрошенных «Актионом» медиков около половины — 49% — работали в ковидных госпиталях, остальные являются сотрудниками поликлиник, скорой помощи и клинико-диагностических лабораторий. Подавляющее большинство респондентов, 92%, работают в госучреждениях, 6% — в частных клиниках, а 3% совмещают работу.