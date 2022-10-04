«Актион» выяснил отношение медиков к изменению схемы ковидных выплат

«Актион» выяснил отношение медиков к изменению схемы ковидных выплат34% респондентов предложили прекратить зачислять их главврачам и их заместителям
Значительная часть медиков ожидали, что рост осенью числа заболевших COVID-19 станет основанием для дополнительных выплат всем врачам. Об этом сообщили 61% респондентов сервиса «Актион Медицина» (входит в группу «Актион»), который есть в распоряжении «Ведомостей». Около трети — 31% — считают, что «все шло» к отмене ковидных выплат. Из числа опрошенных «Актионом» медиков около половины — 49% — работали в ковидных госпиталях, остальные являются сотрудниками поликлиник, скорой помощи и клинико-диагностических лабораторий. Подавляющее большинство респондентов, 92%, работают в госучреждениях, 6% — в частных клиниках, а 3% совмещают работу.
Президент Владимир Путин 15 июля подписал указ «О порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией». Этим документом были отменены прежние суточные выплаты медработникам. В документе это объясняется нормализацией эпидемиологической обстановки и снижением нагрузки на систему здравоохранения в условиях, когда заболеваемость коронавирусом упала по сравнению с пиковыми показателями.