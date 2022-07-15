Власти изменили схему ковидных выплат медикам

Решения обусловлено тем, что ситуация по COVID–19 стабильная, говорит заместитель директора по клинико–аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Поменялась динамика эпидпроцесса COVID–19 и «структура заболевших людей», сказала она «Ведомостям». Пшеничная признала, что из-за распространения новых геновариантов «омикрона» есть рост новых случаев. «Новые подварианты быстрее передаются от человека к человеку, но заболевание, вызываемое тем же ВА.4 и ВА.5, протекает легче, чем вызванное штаммами «дельта» или «альфа», которые циркулировали в прошлом и позапрошлом годах. Поэтому резкий рост числа тяжелых случаев и госпитализаций маловероятен», – пояснила она, добавив, что сейчас риски существенного увеличения нагрузки на систему здравоохранения низки.