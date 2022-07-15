Власти изменили схему ковидных выплат медикам

Власти изменили схему ковидных выплат медикамПутин отменил указ о суточных надбавках, а правительство ввело 25%-ную надбавку к месячному окладу
Медики, работающие с больными коронавирусом, будут получать надбавки по новой схеме. Президент Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников. Речь идет о ранее введенных выплатах медикам за работу в условиях пандемии COVID–19.
В документе это объясняется нормализацией эпидемиологической обстановки и снижением нагрузки на систему здравоохранения в условиях, когда заболеваемость коронавирусом упала по сравнению с пиковыми показателями как 2020–2021 гг., так и 2022 г. При этом установлено, что при наступлении страховых случаев до дня вступления в силу указа обязательства по предоставлению дополнительных страховых гарантий работникам медицинских организаций подлежат исполнению в полном объеме.
Одновременно с этим правительство выпустило постановление, вводящее доплаты в 25% к окладу за работу с инфекционными заболеваниями. Их будут получать врачи, средний и младший медперсонал, участковые терапевты, инфекционисты, фельдшеры и другие категории медработников, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь пациентам с коронавирусом амбулаторно. Подобные выплаты на сегодняшний день действуют для медиков за работу с пациентами с инфекционными заболеваниями, например туберкулезом. Согласно документу, иные госвыплаты в адрес медработников, которые работают с COVID-19, приостановлены до 31 декабря 2022 г.
Единовременные страховые и специальная социальная выплаты медицинским работникам, контактирующим по работе с пациентами с COVID–19, были введены в мае и ноябре 2020 г. соответственно, когда РФ столкнулась с беспрецедентным взрывным ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. С апреля 2020 г. доплаты были ежемесячными: для врачей – 80 000 руб., среднего персонала – 50 000 руб., врачам скорой помощи – 50 000 руб. и т. д. Затем они стали посменными. Согласно постановлению правительства, за одну нормативную смену врачи стационаров получали 3880 руб., врачи скорой помощи – 2430 руб., средний медперсонал – 1215 руб. Суточный прирост 8 мая 2020 г. составил 10 699 заболевших, 11 октября новых заболевших было 13 634.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, за последние сутки было выявлено 4457 новых случаев заболевания (показатель растет с 12 июля, когда было 3002 случая). В последний пиковый период, в феврале, например, 11-го числа суточный прирост составил 15 038.
Решения обусловлено тем, что ситуация по COVID–19 стабильная, говорит заместитель директора по клинико–аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Поменялась динамика эпидпроцесса COVID–19 и «структура заболевших людей», сказала она «Ведомостям». Пшеничная признала, что из-за распространения новых геновариантов «омикрона» есть рост новых случаев. «Новые подварианты быстрее передаются от человека к человеку, но заболевание, вызываемое тем же ВА.4 и ВА.5, протекает легче, чем вызванное штаммами «дельта» или «альфа», которые циркулировали в прошлом и позапрошлом годах. Поэтому резкий рост числа тяжелых случаев и госпитализаций маловероятен», – пояснила она, добавив, что сейчас риски существенного увеличения нагрузки на систему здравоохранения низки.
Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов отмечает, что «омикрон», несмотря на рост заболеваемости, не проводит к значительному росту госпитализированных. «Такого количества госпитализированных и нагрузки на стационары, на диагностические лаборатории, как это было в 2020 или 2021 гг. мы не ожидаем», – пояснил он. Эксперт напомнил, что надбавки были введены ради рекрутирования персонала: «Происходило массовое перепрофилирование стационаров, приходилось привлекать и терапевтов, и хирургов, и чуть ли не офтальмологов в «красную зону».
Главный врач ГКБ № 67 Андрей Шкода подтверждает, что нагрузка на систему здравоохранения снизилась: «Наш перинатальный центр был второй больницей, которая приняла удар пандемии, там был развернут ковидный госпиталь. В конце мая его полностью перепрофилировали обратно, за полтора месяца у нас родились более 500 детей», – сказал он «Ведомостям». Прибавку в 25% к окладу за работу с ковидом он оценил как весьма достойную.