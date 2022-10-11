КС обязал суды учитывать семейный фактор при вопросе о выдворении мигрантов

Как рассказала «Ведомостям» Елена Джурджевич, ее супруг в течение трех лет оспаривает через суд решение ГУ МВД России по Краснодарскому краю о запрете ему въезда на территорию России сроком на три года, т. е. до 6 июля 2022 г. В настоящее время супруги находятся в России. «Будем ждать пересмотра», – заявила «Ведомостям» Джурджевич. Как ранее отмечал партнер Grata International Михаил Герман, нормы миграционного законодательства в данном случае сталкиваются с нормами семейного права. Например, при наличии проживающих в России детей в случае наложения на одного из родителей запрета на въезд и возникновения негативных обстоятельств у второго родителя это положение может стать причиной судебного спора о лишении родителя-иностранца родительских прав. Юрист Александр Захаров указал, что проблема такой коллизии действительно упирается в правоприменительную практику, и выразил надежду, что решение КС изменит ее. Он отметил, что суд обязан учитывать «гуманитарную составляющую», особенно с учетом того, что гражданин воспитывает детей – граждан РФ.