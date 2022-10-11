КС обязал суды учитывать семейный фактор при вопросе о выдворении мигрантов

КС обязал суды учитывать семейный фактор при вопросе о выдворении мигрантовПри этом наличие семьи в России не дает иммунитета от высылки из страны
Конституционный суд (КС) РФ решил, что наличие семьи в России не обеспечивает мигрантам иммунитет от выдворения. Гражданин Сербии Милан Джурджевич просил признать не соответствующей Основному закону норму, которая позволяет не учитывать фактическую связь иностранцев с РФ, запрещая им въезд из-за нарушения миграционного режима. КС счел саму норму закона конституционной, но дело Джурджевича должно быть пересмотрено, так как суды не учли всех семейных сторон дела.
Джурджевич обжаловал п. 12 ч. 1 ст. 27 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Согласно этой норме, въезд в Россию не допускается в случае, если иностранец или лицо без гражданства в период своего предыдущего пребывания в РФ превысил срок пребывания в 90 суток суммарно в течение каждого допустимого по закону периода в 180 суток. Такой запрет действует в течение трех лет со дня выезда из России.
В сентябре 2019 г. городской суд Славянска-на-Кубани признал Джурджевича виновным в нарушении режима пребывания в России в его прошлый визит (по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАПа – нарушение правил въезда в РФ). Иностранцу был назначен административный штраф в размере 2000 руб. Судья тогда принял во внимание его семейное положение (Джурджевич женат на гражданке России, воспитывает дочь). Спустя месяц, несмотря на решение суда, краснодарская полиция вновь вынесла решение о запрете въезда Джурджевичу на территорию России. По мнению заявителя, оспариваемая норма позволяет дважды привлекать к ответственности за одно и то же деяние и при этом не допускает учета всех обстоятельств по делу, а также нарушает право на неприкосновенность частной жизни, разлучая его с семьей.
КС счел недопустимым применение в отношении серба такого наказания, как административное выдворение. В разъяснениях КС указано, что для принятия решения о неразрешении въезда в Россию ведомство должно оценить семейное положение иностранного гражданина и последствия принятого решения для его семейной жизни. При этом в постановлении подчеркивается, что и наличие семьи не обеспечивает мигрантам иммунитет от ответственности при нарушении ими миграционного законодательства. Суд при проверке законности и обоснованности решения о неразрешении въезда в РФ не может оценивать данное решение только на основании формальных предписаний федерального закона, а обязан самостоятельно разрешить вопрос о допустимости применения запрета на въезд в РФ с учетом негативных последствий этого запрета «для обеспечения права на уважение семейной жизни иностранного гражданина, ранее установленных судом», говорится в постановлении КС.
Как рассказала «Ведомостям» Елена Джурджевич, ее супруг в течение трех лет оспаривает через суд решение ГУ МВД России по Краснодарскому краю о запрете ему въезда на территорию России сроком на три года, т. е. до 6 июля 2022 г. В настоящее время супруги находятся в России. «Будем ждать пересмотра», – заявила «Ведомостям» Джурджевич. Как ранее отмечал партнер Grata International Михаил Герман, нормы миграционного законодательства в данном случае сталкиваются с нормами семейного права. Например, при наличии проживающих в России детей в случае наложения на одного из родителей запрета на въезд и возникновения негативных обстоятельств у второго родителя это положение может стать причиной судебного спора о лишении родителя-иностранца родительских прав. Юрист Александр Захаров указал, что проблема такой коллизии действительно упирается в правоприменительную практику, и выразил надежду, что решение КС изменит ее. Он отметил, что суд обязан учитывать «гуманитарную составляющую», особенно с учетом того, что гражданин воспитывает детей – граждан РФ.