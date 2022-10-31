Генпрокуратура зафиксировала рост преступности среди женщин в России

«Но преступления ли это? Огромное количество женщин последний раз я встречала в «женском» СИЗО-6, они работали кассирами, бухгалтерами, юристами, советниками, и вот все эти женщины сейчас сидят по обвинению в экономических статьях», – сказала Меркачева. При этом многим из них добавляют ст. 210 УК РФ «только потому, что якобы несколько человек входило в состав преступной группы», утверждает правозащитница: «Понятно, что эти женщины не представляют никакой угрозы». Она отметила, что это связано с ростом дел по экономике и также обусловлено тем, что женщины чаще занимаются подсчетом денег в компаниях. Адвокат Александр Бурчук считает, что неумышленно совершить преступление в сфере экономики имеет шансы и мужчина, и женщина. «Умышленные особо тяжкие и насильственные преступления, как правило, совершают мужчины», – сказал он.