Генпрокуратура зафиксировала рост преступности среди женщин в России

Генпрокуратура зафиксировала рост преступности среди женщин в РоссииОни чаще попадаются на экономических, а не насильственных преступлениях
Число преступлений, совершаемых женщинами, выросло за последние годы. Это следует из статистики главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Генпрокуратуры РФ, которая есть в распоряжении «Ведомостей».
В 2019 г. надзорным ведомством было выявлено 142 505 женщин, совершивших криминальные деяния (это 16,1% от общего числа преступлений – всего 884 661), в 2020 г. – 136 318 (16% от 852 506), в 2021 г. – 137 724 (16,3% от 848 320), в первом полугодии текущего года – уже 16,4% (70 967 из 434 700).
Данные в мониторинге Генпрокуратуры говорят о постепенном росте числа совершенных преступлений по разным категориям преступлений. Например, в прошлом году был зафиксирован рост более чем на 6,6% (5081) числа совершенных особо тяжких преступлений, а в первом полугодии 2022 г. – на 9% (2969). Данная динамика касается и тяжких преступлений – к примеру, в текущем году их количество превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 0,2% (15 178).
Есть исключения. Так, число женщин, обвиняемых в убийстве (ст. 105–107 УК РФ), за первое полугодие текущего года в России снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. За шесть месяцев 2022 г. убийства совершили 475 женщин, в 2021 г. – 940, в 2020 г. – 925. «Не выявлено ни одного факта бандитизма, совершенного женщиной», – отмечается в материалах Генпрокуратуры.
При этом ведомство указывает на высокий показатель преступлений среди женщин по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) – около 30% среди привлеченных к ответственности по этому составу оказались именно женщинами (87 из 320 в 2022 г.). Высока доля женщин и среди лиц, совершивших преступления коррупционной направленности: в 2019 г. – 24% (3814), в 2020 г. – 23% (3869), в 2021 г. – 21,0% (3670).
В чем еще обвиняют женщин
Начиная с 2019 г. стремительно возрастало число женщин, совершивших преступления с использованием интернета: в 2019 г. – на 86,4% г.г. (10 752), в 2020 г. – на 38,9% (14 930), в 2021 г. – на 23,5% (18 426).
Растет доля женщин, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В текущем году она составила 11% от числа выявленных лиц, совершивших подобные преступления. В 2019 г. этот показатель составлял 9,8% (8306), в 2020 г. – 10% (8463), в 2021 г. – 10,5% (8902).
«Очевидно, что одной из основных причин обозначенных негативных изменений следует признать все более активное вовлечение женщин в экономическую и трудовую сферы деятельности общества, которые подверглись в последние годы существенным кризисным проявлениям ввиду антипандемических ограничений и изменения интенсивности миграционных потоков», – пояснил «Ведомостям» причины тенденции роста преступности среди женщин представитель Генпрокуратуры.
Согласно отчету надзорного ведомства, в 2017 г. женщины совершили 2968 преступлений в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК), в 2018 г. – 4118. В 2020 г. зафиксировано 4456 таких преступлений, в 2021 г. – 4929. Экс-член ОНК Москвы Ева Меркачева согласилась с выводами прокуратуры о росте числа женщин в статистике экономических преступлений.
«Но преступления ли это? Огромное количество женщин последний раз я встречала в «женском» СИЗО-6, они работали кассирами, бухгалтерами, юристами, советниками, и вот все эти женщины сейчас сидят по обвинению в экономических статьях», – сказала Меркачева. При этом многим из них добавляют ст. 210 УК РФ «только потому, что якобы несколько человек входило в состав преступной группы», утверждает правозащитница: «Понятно, что эти женщины не представляют никакой угрозы». Она отметила, что это связано с ростом дел по экономике и также обусловлено тем, что женщины чаще занимаются подсчетом денег в компаниях. Адвокат Александр Бурчук считает, что неумышленно совершить преступление в сфере экономики имеет шансы и мужчина, и женщина. «Умышленные особо тяжкие и насильственные преступления, как правило, совершают мужчины», – сказал он.
В целом же Бурчук не соглашается с тем, что тенденция роста женских преступлений носит тревожный характер: «У нас как был один [женский] изолятор – СИЗО-6, так он и остался, а количество мужских изоляторов увеличивается, и они переполнены». Впрочем, как отмечают в Генпрокуратуре, «в абсолютных значениях в структуре женской преступности преобладают именно преступления небольшой тяжести – например, в январе – июне текущего года этот показатель составлял 56,7% (40 226)».