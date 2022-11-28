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Общество

Суду не хватило двух дней на оглашение приговора братьям Магомедовым

Как ожидается, 28 ноября суд дойдет до резолютивной части приговора
Яна Суринская
Кроме братьев Магомедовых на скамье подсудимых также бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Максидов / Андрей Гордеев / Ведомости

Тройка профессиональных судей Мещанского райсуда Москвы начала 24 ноября оглашение приговора совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Суд признал их виновными в совершении всех вменяемых преступлений. В частности, было оглашено, что созданное бизнесменами сообщество было структурировано и имело иерархический порядок, целью которого было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

А подконтрольная Магомедовым «Сумма» стала основой ОПС. Кроме того, суд установил, что участники за время существования сообщества похитили 11 млрд руб. К вечеру 25 ноября суд успел перейти к мотивировочной части приговора, огласив больше его половины.

В течение двух дней на оглашении приговора фигурантам дела присутствовали десятки родственников и представителей СМИ. В первый день начало заседания затянулось на два часа из-за задержки доставки подсудимых из СИЗО, второй день оглашение приговора прервала эвакуация в связи с поступившими в суд анонимными сообщениями о ложном минировании.

Суд признал братьев Магомедовых виновными

Совладельцев «Суммы» обвиняли в хищении более 11 млрд рублей

Процесс в отношении совладельцев группы «Сумма» начался в декабре 2020 г., а под стражей Магомедовы находятся с марта 2018 г. Судья Олеся Менделеева, как и гособвинитель Михаил Резниченко, получила широкую известность после дела «Седьмой студии». В ходе прений сторон Резниченко запросил для Зиявудина Магомедова наказание в виде 24 лет колонии строгого режима, для его брата Магомеда – 21 год колонии строгого режима.

Кроме братьев Магомедовых на скамье подсудимых также бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Максидов. Прокурор просил наказание не только Магомедовым, но и другим фигурантам дела: Максидову и Полякову – по 18 лет колонии строгого режима, Грибанову – 16 лет колонии строгого режима, Петрову – восемь лет общего режима.

Потерпевшими по делу признаны ОЗК, Федеральное агентство воздушного транспорта и Комитет развития инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Задержанным весной 2018 г. Магомедовым вменяется создание преступного сообщества, хищения в особо крупном размере и растрата. В уголовном деле речь идет о девяти эпизодах хищений. В частности, по версии следствия, фигуранты похитили денежные средства при строительстве стадиона «Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 г. и при реконструкции аэропорта «Храброво» в Калининграде, автомобильной дороги «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также у Федеральной сетевой компании.

Бизнесмены отвергают предъявленные обвинения и считают инкриминируемую им причастность к преступной группе абсурдной. Общая сумма гражданских исков к Магомедовым составляет более 9 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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