Адвокатов и помощников судей освободили от мобилизации

Адвокатов и помощников судей освободили от мобилизацииСистема и так перегружена, указывают юристы, и просят «забронировать» нотариусов
Адвокаты, помощники судей, секретари судей и секретари судебных заседаний отнесены к лицам, которым положена бронь, говорится в ответе мобилизационного управления Минобороны, направленном после обращения председателя Ассоциации юристов России (АЮР) Сергея Степашина вице-премьеру Денису Мантурову – чиновник возглавляет комиссию по вопросам бронирования находящихся в запасе. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.
Степашин предложил Мантурову 20 октября предоставить бронь от частичной мобилизации адвокатам, нотариусам, помощникам судей, секретарям судов, а также присяжным заседателям на время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия. С этим письмом вице-премьеру также ознакомились «Ведомости». Глава АЮР отметил, что при мобилизации вышеуказанных категорий сотрудников, в частности, будет существенно затруднена реализация прав граждан на судебную защиту, закрепленных в части 1 статьи 46 Конституции.
«В связи с большой нагрузкой на всех уровнях судебной системы РФ мобилизация граждан, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в рамках судебной системы РФ, а именно помощников судей и секретарей судов, приведет к ухудшению работы судов и увеличению сроков осуществления судопроизводства, поскольку вышеуказанные специалисты являются одним из основных звеньев, обеспечивающих стабильную работу судебной системы», – отмечал Степашин в своем обращении.
Он подчеркивал также, что мобилизация нотариусов также создаст ряд проблем в обеспечении защиты «прав и законных интересов» граждан и юридических лиц в части совершения нотариусами предусмотренных законодательством нотариальных действий.
«Это связано, в первую очередь, с нарушением территориального принципа организации работы нотариусов, при котором каждый нотариус закрепляется за соответствующим нотариальным округом (территорией деятельности нотариуса). Отсутствие нотариусов в ряде нотариальных округов существенно увеличит материальные и временные издержки граждан и юридических лиц и понизит уровень доступности оказания нотариальных услуг», – сообщал председатель АЮР.
В ответном письме мобилизационного управления Минобороны на имя Степашина, текст которого приводит пресс-служба АЮР, подтверждается, что адвокаты, помощники судей, секретари судей и секретари судебных заседаний имеют бронь от частичной мобилизации, отметили в в АЮР. Также АЮР совместно с Минюстом РФ предложено «организовать совместную работу» по внесению в Межведомственную комиссию изменений в перечень должностей и профессий, подлежащих бронированию.
Решение о предоставлении брони работникам аппарата суда, присяжным и нотариусам совершенно обоснованно, считает адвокат адвокатского бюро «Китсинг и партнеры» Алексей Лямин. Российская судебная система перегружена – судьи рассматривают количество дел, которое не соответствует нынешней численности судей, отмечает он. «Учитывая специфику работы, секретари и помощники судей выполняют колоссальные объемы задач <…> Таким образом, судья, лившись в результате призыва по мобилизации своего аппарата, потеряет основную поддержку при подготовке решений, что существенным образом отразится на качестве осуществления правосудия», – заявил Лямин «Ведомостям».
Такую же позицию эксперт высказал и в отношении нотариусов. «Специфика получения статуса нотариуса обуславливает их относительно небольшое количество», – отметил он. Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев также считает, что работники судов, нотариусы и присяжные заседатели должны быть освобождены от мобилизации.
Учитывая нагрузку на суды, когда в день назначаются к рассмотрению по 50 дел и более, сокращение штата квалифицированных специалистов может негативно сказаться на доступности правосудия, снизить уровень подготовки судебного аппарата к выполнению функции по сопровождению деятельности судей», – отмечает Зуев. По его словам, если судьи лишатся секретарей и помощников, то это «если не парализует работу судебной системы, то способно значительно снизить уровень доверия населения к судебной системе в нашей стране».
28 ноября стало известно, что адвокаты уже включены в перечень лиц, не подлежащих мобилизации. Об этом сообщил президент Союза адвокатов России (САР) Игорь Трунов. «Сегодня я получил ответ на наш запрос из Министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию», – сказал он.
САР обратился с соответствующей просьбой к Мантурову еще 19 октября. По мнению Трунова, далеко не все защитники должны получать бронь: «Есть адвокаты, которые ведут уголовные дела, у них клиенты находятся под стражей. Мобилизация этих адвокатов затянет рассмотрение этих дел. А есть большое количество адвокатов, которые при наличии статуса занимаются творческой деятельностью, бизнесом или исключительно консультативной работой. Если их мобилизация не повлечет каких-то последствий для правовой системы, то бронь им не нужна».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в ответ на расширение перечня забронированных от мобилизации профессий напомнил, что частичная мобилизация в РФ завершена.