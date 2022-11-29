Адвокатов и помощников судей освободили от мобилизации

САР обратился с соответствующей просьбой к Мантурову еще 19 октября. По мнению Трунова, далеко не все защитники должны получать бронь: «Есть адвокаты, которые ведут уголовные дела, у них клиенты находятся под стражей. Мобилизация этих адвокатов затянет рассмотрение этих дел. А есть большое количество адвокатов, которые при наличии статуса занимаются творческой деятельностью, бизнесом или исключительно консультативной работой. Если их мобилизация не повлечет каких-то последствий для правовой системы, то бронь им не нужна».