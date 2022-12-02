Количество обращений к президенту увеличилось по сравнению с двумя предыдущими годами

У россиян издавна есть представление о том, что только «на самом верху» могут решить ту или иную проблему, говорит политолог Алексей Макаркин. Поэтому нет ничего удивительного в том, что произошел скачок обращений по актуальным темам, отмечает эксперт: «Раньше, скорее всего, по этой теме обращения касались либо призыва в армию, либо жилья для военнослужащих. Сейчас же тема мобилизации коснулась широких слоев населения».