Количество обращений к президенту увеличилось по сравнению с двумя предыдущими годами

Количество обращений к президенту увеличилось по сравнению с двумя предыдущими годамиГраждан в октябре интересовали вопросы мобилизации, выяснили «Ведомости», изучив статистику Кремля
Количество обращений к главе государства в октябре 2022 г. увеличилось по сравнению с октябрем 2021 и 2020 гг., в том числе по теме «Оборона, безопасность, законность», следует из статистики, которую готовит управление президента по работе с обращениями граждан и организаций. Ее обзор за октябрь 2022 г., который обнародовал Кремль, изучили «Ведомости».
Всего в октябре 2022 г. президенту поступило 79 557 обращений, 6665 запросов информации и 38 879 сообщений. Всего в 79 557 обращениях содержалось 115 136 вопросов. Из них 73 948 вопросов, как следует из опубликованных данных, решается на федеральном уровне, 33 599 – на региональном, 7589 – на местном.
Увеличение количества вопросов по тематическому разделу «Оборона, безопасность, законность» в основном «связано с защитой России от внешней военной угрозы», говорится в опубликованной на сайте Кремля информации. В одной из таблиц в обзоре статистики выделены вопросы, которые «представляют для заявителей наибольший интерес».
Всего главе государства поступило 24 773 вопроса, которые относятся к этому разделу: в первую очередь – о мобилизации, во вторую – о работе военных комиссариатов, в третью – о работе призывных комиссий.
Например, вопросов, связанных с мобилизацией, было 12 797. Обращавшиеся к президенту граждане указывали, что при реализации указа главы государства от 21 сентября недочеты были выявлены в оргработе военного ведомства.
448 обращений
было направлено в октябре в Кремль по поводу получения информации о нахождении родственников, участвующих в военной спецоперации. Чуть больше – по поводу недочетов в работе военных комиссариатов (672), проблем с денежным довольствии участников военной спецоперации (1139), работы призывных комиссий (1220) и др., следует из официальной информации с сайта президента России.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о том, чем вызвано такое количество обращений в октябре и как к ним относится президент. Также «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минобороны.
«Естественно, что сейчас вопросы мобилизации оказались превалирующими – в прошлые годы ничего подобного не было», – говорит председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). По его словам, все обращения, которые поступают президенту, обрабатываются, а затем направляются в те ведомства, в компетенции которых они находятся.
«Дальше Минобороны [после поступления письма из Кремля] определяет срок по принятию решения по [конкретному] обращению, а затем о решении информируют заявителя и администрацию президента», – поясняет Картаполов. Он отмечает, что сразу после объявления частичной мобилизации 21 сентября к депутатам также увеличилось количество обращений: «Мы все рассматриваем, даем ответы, многие даже пишут слова благодарности, что вопросы решены в короткие сроки».
У россиян издавна есть представление о том, что только «на самом верху» могут решить ту или иную проблему, говорит политолог Алексей Макаркин. Поэтому нет ничего удивительного в том, что произошел скачок обращений по актуальным темам, отмечает эксперт: «Раньше, скорее всего, по этой теме обращения касались либо призыва в армию, либо жилья для военнослужащих. Сейчас же тема мобилизации коснулась широких слоев населения».