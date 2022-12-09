Люди стали больше доверять политическим институтам страны на фоне внешних угроз

2022 год стал годом внимания государства и общества к вопросам становления и развития воспитательной и просветительской деятельности среди людей всех возрастов, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Любовь Глебова. «Начинался этот процесс, по сути, параллельно. И инициатива граждан, и позиция властных государственных институтов была об одном: что очень своевременно, очень важно к этим вопросам относиться, ибо сейчас формирование самосознания гражданина – это одна из важнейших задач, которая в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию два года назад решают сейчас в равной степени как государственные институты, в это включены и общественные палаты», – сказала она.