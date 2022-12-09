Люди стали больше доверять политическим институтам страны на фоне внешних угроз

Люди стали больше доверять политическим институтам страны на фоне внешних угрозЭто главный вывод Общественной палаты по итогам 2022 года
В Общественной палате России состоялось итоговое пленарное заседание, на котором секретарь организации Лидия Михеева представила проект доклада о состоянии гражданского общества в России за 2022 г. В каждом пункте повестки дня поднималась тема спецоперации и ее влияния на гражданское общество.
В проекте итогового доклада Общественной палаты (ОП) за 2022 г., с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что в ОП постарались посмотреть «сквозь призму произошедших событий на ключевые тенденции, которые обозначились и закрепились в состоянии российского общества в уходящем году». Среди этих тенденций – консолидация общества при реализации общественных и гуманитарных инициатив в Донбассе, противостояние санкционному давлению, традиционные ценности и национальная политика, развитие НКО и устойчивое развитие, включая запрос общества на решение экологических проблем.
В документе отмечается, что институты гражданского общества после начала спецоперации отмечают высокий уровень согласия в России, так называемый «патриотический консенсус» – граждане стали больше доверять и политическим, и общественным институтам страны на фоне внешних угроз и мировой нестабильности. На фоне обострения военно-политической ситуации в Донбассе и роста доверия к институтам у граждан появился запрос на поддержку гуманитарных инициатив на новых территориях, говорится в докладе.
По данным ОП, на базе региональных штабов «Мы вместе», школ, общественных организаций и региональных отделений Российского Красного Креста (РКК) в 81 субъекте России открыто более 870 центров сбора гуманитарной помощи, 40 регионов заявили о готовности оказать комплексную помощь в восстановлении Донбасса. Также Фонд президентских грантов провел специальный конкурс на реализацию проектов в партнерстве с некоммерческими организациями (НКО) и сообществами добровольцев Донбасса – на участие в нем была подана 2141 заявка, поддержано 493 проекта, на финансирование которых было выделено 2 млрд руб. 121 проект будет реализован непосредственно на территориях, 234 проекта направлены на поддержку беженцев.
По мнению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, в связи со спецоперацией гуманитарная миссия правозащиты стала основным «трендом сегодняшнего дня». «Появилось новое направление правозащиты и новое понимание правозащиты не только и не столько как некий протест, а как осмысление масштабов сложности решения задачи СВО», – считает она. По словам Москальковой, появилось три «принципиально новых» направления деятельности – работа с огромным количеством беженцев, с вопросами военных и мобилизованных. «Это требовало совместных усилий государства и общества», – подчеркнула Москалькова.
В части формирования экономического, технологического и образовательного суверенитета России в докладе отметили инициативы, которые были или будут реализованы в 2022 г., например, в марте «Опора России» предложила создать программу льготного кредитования для поддержки бизнеса в сфере экспорта с фондированием для банков в объеме 500 млрд руб. В документе также упоминаются инициативы «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей. «Однако были и негативные примеры. Отдельные предприниматели, встав перед выбором – понести финансовый ущерб и преодолеть сложности вместе с Россией или, напротив, сохранить ориентир на получение прибыли и не оказывать должной и необходимой поддержки стране, – предпочли интересы бизнеса, покинув страну», – сказано в докладе.
Вопросами образовательного суверенитета, поднятыми на площадке ОП, стали создание единого образовательного пространства – учреждение движения школьников и молодежи, единые школьные учебники, стандарты образования и др., а также проблемы высшего образования. «Процесс суверенизации системы высшего образования осуществляется в результате совместных усилий профильных органов государственной власти, научного сообщества, гражданского общества в целом», – говорится в документе.
2022 год стал годом внимания государства и общества к вопросам становления и развития воспитательной и просветительской деятельности среди людей всех возрастов, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Любовь Глебова. «Начинался этот процесс, по сути, параллельно. И инициатива граждан, и позиция властных государственных институтов была об одном: что очень своевременно, очень важно к этим вопросам относиться, ибо сейчас формирование самосознания гражданина – это одна из важнейших задач, которая в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию два года назад решают сейчас в равной степени как государственные институты, в это включены и общественные палаты», – сказала она.
Технологический суверенитет России также был упомянут в докладе ОП – например, там отмечается, что в рамках работы по переходу российских предприятий на отечественное программное обеспечение было представлено 335 проектов, из которых отобрано и утверждено 216.
В вопросе импортозамещения в ОП, в первую очередь, отметили аграрный сектор, который обеспечивает продовольственную безопасность страны. В докладе со ссылкой на данные правительства сообщается, что на 1 мая 2022 г. в России дефицит тракторов составляет порядка 70 000 единиц, комбайнов – 37 000 единиц, а также высока доля импортного оборудования, используемого при содержании сельскохозяйственных животных, птицы и др.
28 млрд руб.
выделено из бюджета для финансирования проектов в области технологического суверенитета, а бизнес проинвестирует 155 млрд руб.
На сохранение традиционных ценностей в обществе сформировался устойчивый запрос, «отражением которого стало их постепенное закрепление в Конституции РФ и государственных документах стратегического планирования, определяющих видение целей и задач государственной политики на годы вперед». В ОП отметили свое активное участие в подготовке к принятию разработанного Минкультом проекта соответствующего указа президента. В палате считают, что подписание этого документа в ноябре «стало важным событием в жизни российского общества». Михеева отметила, что тема духовных ценностей становится важной для многих людей в «острый период, период, когда есть турбулентность, когда есть сомнения и тревоги».
46 000 организаций
включены в новый единый реестр НКО – получателей поддержки
По мнению палаты, роль НКО в жизни российского общества многократно возросла и в условиях кризиса «некоммерческий сектор проявил свои самые лучшие качества – сопричастность, справедливость, милосердие и самопожертвование». В частности, волонтерский кризисный штаб, сформированный Всероссийским студенческим корпусом спасателей, РКК и ОП, с февраля по июль перевез более 1442 т гуманитарной помощи на сумму 480 млн руб., которую получили более 90 000 человек.
Обсуждая мягкую силу и общественную дипломатию, в палате напомнили, что в сентябре 2022 г. в России была принята концепция гуманитарной политики РФ за рубежом, «которая уделяет особое внимание развитию человеческого капитала, укреплению международных отношений в области культуры, науки, образования, спорта, туризма, а также защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, продвижению русского языка и русской культуры за рубежом, сохранению исторического и культурного наследия, поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, активизации межкультурного и межрелигиозного диалога». Именно на эту концепцию в ОП опираются при партнерстве с иностранными организациями при реализации совместных проектов.
При этом в палате сообщили, что она в этом году «столкнулась с ангажированными решениями исполнительных структур ведущих международных организаций». Российские общественники не смогли попасть на заседания ОБСЕ, проводимую ЮНЕСКО конференцию по свободе слова и на экспертные панели в рамках форума по управлению интернетом ООН.
Доклад ОП был поддержан участниками заседания единогласно. Член ОП Михаил Богданов в конце обсуждения предложил дополнить доклад вопросами коррупции. По его мнению, ОП является «отражением общества», но в докладе не отражено то, о чем в нем говорят, – о необеспеченности армии. «Слово «коррупция» в этом докладе должно быть повторяющимся. <...> Куда все делось? Вот об этом сейчас нужно говорить», – подчеркнул он. Михеева его предложение поддержала.