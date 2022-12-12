Пожар на НКНХ «Сибура» продолжался свыше трех часов

Предприятие не является монополистом по выпуску изопренового каучука в России. В частности, несколько лет назад «Татнефть» перестала закупать его у НКНХ для своего дочернего предприятия «Нижнекамскшина» из-за конфликта с холдингом ТАИФ, который тогда был владельцем завода. Представитель пресс-службы «Татнефти» сообщил, что компания «и сейчас не покупает изопреновые каучуки у НКНХ».