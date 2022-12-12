Пожар на НКНХ «Сибура» продолжался свыше трех часов

Пожар на НКНХ «Сибура» продолжался свыше трех часовВозгорание произошло в цехе выделения каучука
Пожар, вспыхнувший в 14:30 по московскому времени на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ, входит в «Сибур»), был ликвидирован примерно к 17:50. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель предприятия.
«Очаг возгорания находился в здании (цеха выделения каучука), площадь цеха около 5000 кв. м», — сказала руководитель пресс-службы предприятия Ирина Афанасьева. По предварительным оценкам, затронутая пожаром площадь составила «несколько сотен кв. м». Более точно она будет определена после ликвидации задымления помещения, добавила она.
«Ведомости» также направили запрос в «Сибур».
В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану уточнили, что после начала пожара цех самостоятельно покинули 72 человека. Пострадавших в результате ЧП нет. К ликвидации пожара на «Нижнекамскнефтехиме» были привлечены 97 человек и 48 единиц техники.
По словам источников «Ведомостей», близких к НКНХ, в цехе выделения каучука выпускается один из основных видов продукции — изопреновый каучук. Он применяется для производства шин, часть продукции — экспортируется. Сам цех — одно из старых зданий на предприятии, возведенное около 50 лет назад. Сотрудники НКНХ утверждают, что сегодня в этом здании «проходили ремонтные и окрасочные работы».
«Не исключено, что во время сварки могла вспыхнуть искра, которая и привела к возгоранию полимерной крошки», — рассказал источник, близкий к «Нижнекамскнефтехиму». И добавил, что если оборудование цеха «выгорело», то это грозит НКНХ «ощутимыми убытками».
Предприятие не является монополистом по выпуску изопренового каучука в России. В частности, несколько лет назад «Татнефть» перестала закупать его у НКНХ для своего дочернего предприятия «Нижнекамскшина» из-за конфликта с холдингом ТАИФ, который тогда был владельцем завода. Представитель пресс-службы «Татнефти» сообщил, что компания «и сейчас не покупает изопреновые каучуки у НКНХ».
«Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших нефтехимических компаний в Европе, крупный российский производитель синтетических каучуков и пластиков. В 2021 г. компания вошла в состав «Сибура», после слияния последнего с холдингом ТАИФ. Основные производственные мощности компании расположены в Нижнекамске. Всего компания производит более 120 наименований продукции: синтетические каучуки общего и специального назначения, пластики (полистирол, полипропилен, полиэтилен и АБС-пластик), мономеры (исходное сырье для производства каучуков и пластиков) и другие виды продукции — окись этилена, окись пропилена, альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т. д.
По данным отчетности компании за 2021 г., НКНХ — мировой лидер по выпуску изопренового каучука с долей 37,8% и третий в мире поставщик бутиловых каучуков (16,3%), входит в топ-10 мировых производителей бутадиенового каучука (4,7%). По данным за 2020 г., на долю НКНХ приходились около 40% российского производства линейного полиэтилена низкой плотности, 12% — полипропилена и 77% — полистирола.
Выручка компании по РСБУ за 2021 г. составила 254,8 млрд руб. (рост в 1,7 раза к уровню 2019 г.), чистая прибыль — 41,8 млрд руб. (рост в 10,3 раза). По итогам прошлого года НКНХ произвел 2,7 млн т товарной продукции (+10,8% к 2020 г.), что стало рекордным результатом в истории предприятия.