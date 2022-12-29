С экс-сожителей запретили взыскивать денежные переводы

С экс-сожителей запретили взыскивать денежные переводыСовместное домохозяйство не может быть признано незаконным обогащением
Верховный суд (ВС) не усмотрел неосновательного обогащения бывшей сожительницы, которая получала денежные переводы от партнера. Судебная коллегия по гражданским делам ВС рассмотрела дело по иску Алексея Яремчука. Последний посчитал все деньги, которые он перечислял в период отношений своей бывшей сожительнице Яне Ющевой, и потребовал вернуть их. В период их совместного проживания, как заявлял в иске Яремчук, он перечислил сожительнице всего 924 000 руб. В суд он обратился в 2020 г., утверждая, что перечислял деньги во временное пользование по устной договоренности.
21 декабря 2020 г. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковые требования бывшего сожителя, апелляционная и кассационная инстанции судов поддержали это решение. ВС же встал на сторону девушки и отправил дело на новое рассмотрение.
Как установил суд, деньги Ющевой переводились без указания назначения платежей и оснований перевода. По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика – обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества, напомнила судебная коллегия.
Согласно п. 4 ст. 1109 ГК РФ, денежные суммы и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если были предоставлены во исполнение несуществующего обязательства или в случае, если ответчиком будет доказано, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
В связи с этим Верховный суд пришел к выводу, что нижестоящие суды допустили существенные нарушения норм права. В частности, при вынесении решений суды обратили внимание на то, что деньги Яремчуком перечислялись многократными платежами в течение трех лет и условий об их возврате до прекращения отношений им не ставилось.
В этом определении ВС продолжает формировать практику по возврату платежей, перечисленных «просто так», без договора, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. «Практика по возврату денежных средств складывается в пользу их получателя при наличии доказательств, что между сторонами действительно не было никаких договорных обязательств, например заемных», – заявила она «Ведомостям». По словам юриста, в спорах между партнерами, не состоящими в зарегистрированном браке, гораздо сложнее решаются вопросы о правах на недвижимость, приобретенную на имя только одного партнера. «В данных спорах пока не выработаны какие-либо действенные механизмы урегулирования», – отметила Лукьянова.
ВС в данном случае выступает за пресечение недобросовестного поведения лиц, которые, живя вместе без заключения брака, ведя совместное хозяйство и состоя в романтических отношениях, после расставания предпринимают попытки обратного взыскания всего в них вложенного, поясняет адвокат, партнер и руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова. «Дело все в том, что, когда люди живут вне брака, они уверены, что ничего общего у них нет. Закон говорит о том же», – отметила она. У людей, не состоящих в зарегистрированном браке, нет обязательств по содержанию друг друга, поэтому при исследовании характера их переводов друг другу суд всегда будет оценивать мотив, почему они их совершали, и то, делали ли они это добровольно. «Последнее исключает возможность взыскания переведенных денег и позволяет квалифицировать такие платежи как дарение или благотворительность», – подчеркнула Дергунова.