С экс-сожителей запретили взыскивать денежные переводы

ВС в данном случае выступает за пресечение недобросовестного поведения лиц, которые, живя вместе без заключения брака, ведя совместное хозяйство и состоя в романтических отношениях, после расставания предпринимают попытки обратного взыскания всего в них вложенного, поясняет адвокат, партнер и руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Виктория Дергунова. «Дело все в том, что, когда люди живут вне брака, они уверены, что ничего общего у них нет. Закон говорит о том же», – отметила она. У людей, не состоящих в зарегистрированном браке, нет обязательств по содержанию друг друга, поэтому при исследовании характера их переводов друг другу суд всегда будет оценивать мотив, почему они их совершали, и то, делали ли они это добровольно. «Последнее исключает возможность взыскания переведенных денег и позволяет квалифицировать такие платежи как дарение или благотворительность», – подчеркнула Дергунова.