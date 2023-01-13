На военно-патриотическое воспитание выдали президентских грантов на сумму 480 млн рублей

На военно-патриотическое воспитание выдали президентских грантов на сумму 480 млн рублейЕще столько же средств пойдет на проекты, которые реализуются на новых территориях
Проекты 221 некоммерческой организации в сфере военно-патриотического воспитания детей и молодежи получили президентские гранты на 480 млн руб. Общая же сумма таких поддержанных проектов будет 881 млн руб., поскольку еще 401 млн руб. организации привлекут в качестве софинансирования. Об этом по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов сказал журналистам первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
В направлении конкурса «Сохранение исторической памяти» один из самых больших грантов в 9,8 млн руб. получила редакция «Литературной газеты» на проект «Настоящее прошлое. Программа противодействия искажению истории». Организация «Подвиги» получит 9,7 млн руб. на медиапроект «Подвиги обычных людей», «Агентство развития Сысерти» – 15 млн руб. на проект «Лето на заводе» (фестиваль по сохранению исторической памяти в Сысерти), движение «Бессмертный полк за правду» – 9,9 млн руб. на проект «Патриотические сессии «Вместе Zа правду», а Российская ассоциация героев – 8,4 млн руб. на проект «Время героев» (проведение «уроков мужества» в школах).
В первом конкурсе 2023 г., итоги которого были подведены в 12 января, в направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» впервые добавили тематику по поддержке семей участников специальной военной операции (СВО) и мобилизованных граждан. По итогам конкурса поддержку получили 111 таких проектов на общую сумму 231 млн руб. С учетом софинансирования общая сумма на их поддержку составит 425 млн руб. Еще 23 инициативы на сумму 68 млн руб. направлены на реабилитацию участников СВО.
При этом 47 поддержанных проектов с общим бюджетом 500 млн руб. реализуются на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кириенко сказал, что раньше проекты из этих регионов получали гранты совместно с НКО из других областей, теперь же поскольку они вошли в состав России, то могут подавать заявки сами. Хотя он отметил, что большая часть НКО с этих территорий все же подают пока заявки на гранты с опытными НКО из других регионов. Проекты, на которые направлена поддержка, связаны с помощью людям, оказавшимся в трудной ситуации, детям, оставшимся без попечения взрослых, раненым – мирным гражданам и военнослужащим, сказал Кириенко.
При этом напрямую гранты получили лишь три организации с новых территорий, все они находятся в ЛНР. Организации «Вектор» выделено 366 000 руб. на проект «Улучшение развития спорта и детской занятости в сельской местности» в селе Бобриково, Союзу женщин Донбасса – 500 000 руб. на компьютерный ликбез для тех, кому больше 55 лет, Республиканскому центру социальной реабилитации инвалидов – 940 000 руб. на проект поддержки людей с инвалидностью.
Кириенко напомнил, что это уже 15-й по счету конкурс президентских грантов (после основания Фонда президентских грантов. – «Ведомости»). Всего на гранты претендовало 10 615 проектов. Победителями же стали 1845 проектов, которым выделены гранты на сумму 4,3 млрд руб. Софинансирование, которое привлекают сами организации на эти проекты, равняется 3,7 млрд руб. Кириенко назвал также основные направления, по которым поддерживается больше всего инициатив: это охрана здоровья (378 проектов на сумму 733 млн руб.), социальная поддержка (321 проект на сумму 795 млн руб.) и поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (253 проекта на 587 млн руб.).
Отвечая на вопрос «Ведомостей», Кириенко заявил, что уровень благотворительной помощи со стороны российского бизнеса с каждым годом увеличивается. «У многих предпринимателей, российских представителей бизнеса не самые простые ситуации бывают с санкциями, для кого-то это большая проблема, но мы видим, что объем благотворительности, который российский бизнес направляет, не уменьшился, а существенно увеличился», – сказал он. В первую очередь, по его словам, поддержка направлена на проекты «Мы вместе», «Все для победы», ОНФ. Он не увидел какого-то значимого сокращения поддержки, например, экологических проектов, фондов, которые помогают детям и людям в трудной ситуации. «Знаю большое количество предпринимателей, у которых сильно непросто с бизнесом, а они не то что не сокращают, а кратно увеличивают финансирование социально ориентированных проектов или проектов «Все для победы» в помощь военнослужащим», – сказал он.
Самый крупный президентский грант на сумму 63 млн руб. получил «Русфонд» на развитие регистра доноров костного мозга для помощи людям с онкогематологическими заболеваниями. Второй по величине грант в 38 млн руб. достался петербургской организации экологического и патриотического просвещения «Чистые игры» на турнир «Евразийский кубок чистоты». Третий по величине грант в 32 млн руб. выделен «Центру поиска пропавших людей» на проект подготовки добровольцев поисково-спасательных отрядов, которые занимаются поиском пропавших людей. Другие крупные гранты получили фонд стратегических инициатив Музея победы (27 млн руб. на проект «Диктант победы»), фонд «Тотальный диктант» (26 млн руб. на акцию «Тотальный диктант»), спортивно-творческая организация «Оффбитс-юг» (25 млн на премию уличной культуры «Кардо»), Федерация спортивных танцев на колясках (24 млн руб. на проект танцев на колясках как методики реабилитации инвалидов), центр реализации программ Российского союза и молодежи (23 млн руб. на всероссийскую «Юниор-лигу КВН»), фонд «Галчонок» (22 млн руб. на улучшение условий жизни семей с детьми-инвалидами, в том числе с новых территорий) и Центр лечебной педагогики (20 млн руб. на помощь людям с психофизическими нарушениями).