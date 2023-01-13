На военно-патриотическое воспитание выдали президентских грантов на сумму 480 млн рублей

Отвечая на вопрос «Ведомостей», Кириенко заявил, что уровень благотворительной помощи со стороны российского бизнеса с каждым годом увеличивается. «У многих предпринимателей, российских представителей бизнеса не самые простые ситуации бывают с санкциями, для кого-то это большая проблема, но мы видим, что объем благотворительности, который российский бизнес направляет, не уменьшился, а существенно увеличился», – сказал он. В первую очередь, по его словам, поддержка направлена на проекты «Мы вместе», «Все для победы», ОНФ. Он не увидел какого-то значимого сокращения поддержки, например, экологических проектов, фондов, которые помогают детям и людям в трудной ситуации. «Знаю большое количество предпринимателей, у которых сильно непросто с бизнесом, а они не то что не сокращают, а кратно увеличивают финансирование социально ориентированных проектов или проектов «Все для победы» в помощь военнослужащим», – сказал он.