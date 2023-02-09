Суд огласит приговор Сергею Фургалу 10 февраля

Сын экс-губернатора Антон Фургал сообщил «Ведомостям», что у его отца может не хватить здоровья, чтобы выйти на свободу живым после такого запрошенного срока. «Даже если судья скостит лет пять, это будет 18. Минус отсиженное в СИЗО. Человека сажают за то, что он помогал людям и ничего плохого в своей жизни не сделал», – сказал Фургал-младший. По его словам, в случае вынесения обвинительного приговора защита будет обжаловать его в апелляции и при необходимости – в кассации. «Если совсем будет плохая история, надо будет писать о помиловании президенту», – добавил он.