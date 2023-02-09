Суд огласит приговор Сергею Фургалу 10 февраля

Суд огласит приговор Сергею Фургалу 10 февраляПрокурор запросил для экс-губернатора Хабаровского края 23 года колонии
Выездное заседание Люберецкого горсуда 8 февраля по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР) началось в Мособлсуде с приобщения документов, характеризующих личность 52-летнего политика. Его адвокат Алексей Смирнов попросил суд исследовать как характеризующие личность подписные листы более чем 20 000 граждан и изменить Фургалу меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Судья Геннадий Цой отказал в приобщении подписей граждан, поскольку они никак не характеризуют личность подсудимого, которого обвиняют в организации заказных убийств. Заявленные иски от потерпевших по делу – вдовы Евгения Зори Ларисы о возмещении морального вреда на сумму 900 млн руб. и вдовы Олега Булатова Оксаны Наумовой на сумму 200 млн руб. – прокурор считает нужным передать на рассмотрение в гражданском процессе.
2 февраля жюри присяжных сочло вину бывшего губернатора по всем трем эпизодам уголовного дела об организации убийств и покушении на убийство доказанной. Андрея Палея и Марата Кадырова присяжные признали виновными в исполнении убийств, а Андрея Карепова – в подготовке к преступлениям. При этом коллегия посчитала, что для Кадырова возможно применить снисхождение.
Гособвинение же 8 февраля запросило Фургалу наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо самого Фургала на скамье подсудимых три его предполагаемых сообщника, которым прокурор запросил сроки поменьше: Карепову – 22 года, Палею – 17 лет, Кадырову – 10,5 года строгого режима.
По версии следствия, в 2004–2005 гг. Фургал, который на тот момент занимался бизнесом по сбору и перепродаже металлолома в Хабаровске, организовал преступную группу, члены которой убили бизнесмена Евгения Зорю и бывшего делового партнера экс-главы Хабаровского края Олега Булатова. Участники группы, по версии СКР, также покушались на убийство предпринимателя Александра Смольского. Мотивом преступлений следователи считают «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».
Непосредственным организатором убийств и покушения, по версии следствия, стал Карепов, который после избрания Фургала депутатом Госдумы в 2007 г. работал его помощником. Исполнителями называют Палея и Кадырова. Обвинения по делу были предъявлены и бывшему деловому партнеру Фургала и экс-совладельцу завода «Амурсталь» Николаю Мистрюкову. Он в отличие от других четырех фигурантов дела свою вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания. После этого его дело выделили в отдельное производство.
«Я посчитал, сторона обвинения запросила мне в сумме [по трем эпизодам] 40 лет. Что тут можно сказать? Я хотел всего лишь немного улучшить систему», – заявил на заседании Фургал. По его словам, в начале процесса у него была надежда на суд с присяжными, но теперь он утверждает, что и этот элемент правосудия «убит».
Сын экс-губернатора Антон Фургал сообщил «Ведомостям», что у его отца может не хватить здоровья, чтобы выйти на свободу живым после такого запрошенного срока. «Даже если судья скостит лет пять, это будет 18. Минус отсиженное в СИЗО. Человека сажают за то, что он помогал людям и ничего плохого в своей жизни не сделал», – сказал Фургал-младший. По его словам, в случае вынесения обвинительного приговора защита будет обжаловать его в апелляции и при необходимости – в кассации. «Если совсем будет плохая история, надо будет писать о помиловании президенту», – добавил он.
Фургал был избран губернатором Хабаровского края в 2018 г. 9 июля 2020 г. он был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. С того времени он содержится под стражей в СИЗО «Лефортово». Президент Владимир Путин вскоре после задержания подписал указ об отставке главы региона в связи с утратой доверия.
Судья Цой удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен в Мособлсуде 10 февраля в 12.00.
В подготовке статьи участвовал Александр Тихонов