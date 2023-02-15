Спрос на новостройки с лапомойками в 2022 году вырос

По данным сервиса, в январе 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. спрос на жилье в первичном фонде с лапомойками (в квартире или в доме) вырос в Москве на 55,5%, а в Санкт-Петербурге – на 152,5%. При этом, покупая квартиры во вторичном фонде, жители обоих городов меньше внимания уделяют наличию лапомоек. Спрос на них за этот же период уменьшился на 17% в Москве и на 41% в Санкт-Петербурге.