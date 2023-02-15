Спрос на новостройки с лапомойками в 2022 году вырос

Спрос на новостройки с лапомойками в 2022 году выросМосквичи и петербуржцы стали больше заботиться о комфорте собак
Платформа объявлений «Авито Недвижимость» проанализировала спрос на жилье в 2022 г. и январе 2023 г. Выяснилось, что при покупке или аренде квартиры многие владельцы собак обращают внимание на наличие лапомойки.
По данным сервиса, в январе 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. спрос на жилье в первичном фонде с лапомойками (в квартире или в доме) вырос в Москве на 55,5%, а в Санкт-Петербурге – на 152,5%. При этом, покупая квартиры во вторичном фонде, жители обоих городов меньше внимания уделяют наличию лапомоек. Спрос на них за этот же период уменьшился на 17% в Москве и на 41% в Санкт-Петербурге.
Похожая статистика сформировалась и по арендуемому жилью в российских мегаполисах. Пользователи платформы также обращают внимание на наличие приспособления для мытья лап своим питомцам. В частности, в январе 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. спрос на долгосрочную аренду жилья, имеющего лапомойки, вырос на 58,6%.
В тот же период в России, по данным «Авито», продавалось почти 11 000 объектов в первичном фонде, имеющих лапомойки в квартире или в доме. За отчетный период этот показатель вырос на 69,7%. Во вторичном фонде таких объектов продавалось намного меньше – всего 413 квартир в России. Из них большинство – в Москве (120 квартир).
В аренду жилье с лапомойками практически не сдают – всего 30 таких квартир сдавалось в России в конце 2022 – начале 2023 г.