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Общество

Спрос на новостройки с лапомойками в 2022 году вырос

Москвичи и петербуржцы стали больше заботиться о комфорте собак
Ведомости

Платформа объявлений «Авито Недвижимость» проанализировала спрос на жилье в 2022 г. и январе 2023 г. Выяснилось, что при покупке или аренде квартиры многие владельцы собак обращают внимание на наличие лапомойки.

По данным сервиса, в январе 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. спрос на жилье в первичном фонде с лапомойками (в квартире или в доме) вырос в Москве на 55,5%, а в Санкт-Петербурге – на 152,5%. При этом, покупая квартиры во вторичном фонде, жители обоих городов меньше внимания уделяют наличию лапомоек. Спрос на них за этот же период уменьшился на 17% в Москве и на 41% в Санкт-Петербурге.

Похожая статистика сформировалась и по арендуемому жилью в российских мегаполисах. Пользователи платформы также обращают внимание на наличие приспособления для мытья лап своим питомцам. В частности, в январе 2023 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. спрос на долгосрочную аренду жилья, имеющего лапомойки, вырос на 58,6%.

В тот же период в России, по данным «Авито», продавалось почти 11 000 объектов в первичном фонде, имеющих лапомойки в квартире или в доме. За отчетный период этот показатель вырос на 69,7%. Во вторичном фонде таких объектов продавалось намного меньше – всего 413 квартир в России. Из них большинство – в Москве (120 квартир).

В аренду жилье с лапомойками практически не сдают – всего 30 таких квартир сдавалось в России в конце 2022 – начале 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных