Депутаты Госдумы от «Единой России» поздравят с 8 марта семьи участников спецоперации

Если посмотреть, кто поддерживает «Единую Россию»: пол, возраст, уровень доходов, то выяснится, что основной электорат партии власти – это женщины среднего и старшего возраста с доходом средним и ниже среднего, говорит политолог Константин Калачев. Для них 8 марта действительно значимый день, говорит он: «Я думаю, что любые знаки внимания к ним актуализируют их поддержку, обращают внимание женщин на существование партии. При этом о выборах они обычно узнают в последний момент, т. е. поздравление депутата в марте и выборы в сентябре для них не связаны, что повышает ценность такого внимания». Единороссы позиционируют себя как «партию заботы и внимания», говорит Калачев. Хотя было бы эффективно, если бы в регионах активней разыгрывали решение местных проблем, считает он, хоть это и требует дополнительных усилий.