Депутаты Госдумы от «Единой России» поздравят с 8 марта семьи участников спецоперации

Депутаты Госдумы от «Единой России» поздравят с 8 марта семьи участников спецоперацииПарламентариям разослали рекомендации по работе с избирателями в регионах
Депутатам Госдумы от «Единой России» в рамках предстоящей региональной недели рекомендовано поздравить жен, матерей и дочерей участников спецоперации с Международным женским днем и помочь им в решении бытовых вопросов. Об этом говорится в рекомендациях, которые подготовили для парламентариев-единороссов в центральном исполкоме партии. «Ведомости» ознакомились с ними. Их подлинность подтвердили двое депутатов Госдумы от «Единой России».
Во время региональной недели депутаты должны общаться с избирателями в субъектах Федерации, от которых они избраны в Госдуму. Предстоящая региональная неделя пройдет с 6 по 12 марта. На этот раз, согласно рекомендациям, депутатам-единороссам предлагается принять участие в мероприятиях по поддержке семей военнослужащих, задействованных в спецоперации, мероприятиях по обеспечению необходимым снаряжением мобилизованных от региона, мероприятиях «Единой России», приуроченных к Международному женскому дню.
Единороссам рекомендуется поздравить с Международным женским днем жен, матерей и дочерей участников спецоперации, вручить им цветы, символические подарки и отправить письма поддержки. Для них также проведут марафон «Для милых женщин» с мастер-классами, фотосессиями и концертами. Помимо членов семей участников спецоперации депутаты поздравят женщин-волонтеров, участвующих в миссиях на Донбассе, женщин-медиков и женщин-военнослужащих.
Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина сказала журналистам в четверг, что депутаты партии отправятся к матерям, женам и дочерям участников спецоперации. «Обычное человеческое внимание, цветы, помощь в решении бытовых вопросов – все это очень важно женщинам», – сказала Стенякина. «Действительно, перед каждой региональной неделей мы ориентируем депутатов и обозначаем акценты. На этот раз в число рекомендаций для депутатов всех уровней, не только Госдумы, вошло пожелание, чтобы они дошли до каждой женщины из семей мобилизованных. Депутаты их поздравят с женским днем, окружат теплом и заботой, где необходимо, окажут помощь», – сказал «Ведомостям» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.
Если посмотреть, кто поддерживает «Единую Россию»: пол, возраст, уровень доходов, то выяснится, что основной электорат партии власти – это женщины среднего и старшего возраста с доходом средним и ниже среднего, говорит политолог Константин Калачев. Для них 8 марта действительно значимый день, говорит он: «Я думаю, что любые знаки внимания к ним актуализируют их поддержку, обращают внимание женщин на существование партии. При этом о выборах они обычно узнают в последний момент, т. е. поздравление депутата в марте и выборы в сентябре для них не связаны, что повышает ценность такого внимания». Единороссы позиционируют себя как «партию заботы и внимания», говорит Калачев. Хотя было бы эффективно, если бы в регионах активней разыгрывали решение местных проблем, считает он, хоть это и требует дополнительных усилий.
Также депутатам рекомендовано публиковать в соцсетях посты в поддержку спецоперации и решений президента Владимира Путина, принимать участие в работе общественных приемных «Единой России», «горячих линий» для обработки запросов граждан и участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов и необходимого участникам спецоперации снаряжения.