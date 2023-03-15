Сенаторы предложили меры по борьбе с профессиональными жалобщиками

Сенаторы предложили меры по борьбе с профессиональными жалобщикамиВместе с законом о контрактной системе они решили скорректировать правительственные акты
Сенаторы предложили корректировку подзаконных актов о госзакупках вместе с изменениями федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесенными накануне в Госдуму. Об этом на заседании Совета Федерации (СФ) заявил заместитель председателя верхней палаты Николай Журавлев. В СФ разработали поправки в нормативные акты правительства для возможности объединения лотов при осуществлении закупок взаимосвязанных товаров, сокращения сроков внесения изменений в каталог товаров, упрощения процедуры применения национального режима, внедрения автоматизированной системы скоринга, которая позволит более качественно определять надежных подрядчиков.
«Также мы предложили меры по противодействию так называемым профессиональным жалобщикам для ускорения срока контрактации», – уточнил Журавлев. Профессиональные жалобщики оспаривают закупки в Федеральную монопольную службу (ФАС), чтобы либо сорвать тендер, либо добиться объявления победителем конкретного участника торгов, либо с помощью шантажа выманить у заказчика деньги. В чем конкретно выражены предложенные сенаторами меры, зампред СФ не уточнил. Кроме того, сенаторы подготовили ряд законодательных предложений, которые потребуют согласования в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Они предусматривают сокращение сроков заключения контрактов, установления дополнительной возможности закупки у единственного поставщика, сокращение аукционного перечня товаров и ряд других. Совместно с заместителем председателя правительства [Алексеем] Оверчуком мы планируем отработать эти предложения с коллегами по ЕАЭС и внести соответствующие изменения в национальное законодательство», — уточнил Журавлев. Он добавил, что сенаторы «дополнительно договорились ускорить согласование законопроекта, гармонизирующего обновленное контрактное законодательство с Кодексом об административных правонарушениях и обеспечить регулярную разъяснительную работу с заказчиками из регионов и муниципалитетов».
«Необходимо отметить, что уже в ходе работы над предложениями правительство выпустило разрешение госзаказчикам начинать процедуры контрактации до доведения лимитов финансирования, что позволит запускать закупки раньше. Также разъяснениями были сняты чрезмерные требования по обоснованию заключения контрактов с единственным поставщиком и изменение существенных условий по решению руководства региона», – заявил зампред СФ.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что внесение поправок «в целый ряд нормативных правительственных актов» накануне в беседе с ней поддержал председатель правительства Михаил Мишустин. Она поблагодарила премьера и вице-премьера Дмитрия Григоренко, «которые очень активно поддержали инициативу Совета Федерации». «За очень короткое время была проведена колоссальная аналитическая работа по анализу 44-го закона, по тому, что можно и нужно сделать для упрощения процедур, снятия избыточных барьеров, ускорения принятия решений. Ни в коей мере это не означает снижение качества, требовательности – нет», – сказала Матвиенко.
Она добавила, что попросила Госдуму «в приоритетном порядке, не затягивая, рассмотреть этот закон и его принять». «Его [законопроект] очень ждут в регионах, его ждет бизнес. Надо завершить эту работу принятием и закона, и изменениями в нормативные акты правительства. Были споры, были возражения, но мы сумели в результате кропотливой работы и дискуссии найти правильные компромиссы», – заявила председатель СФ.
14 марта Валентина Матвиенко вместе с группой сенаторов внесла в Госдуму законопроект о реформировании контрактной системы. Он предусматривает ряд мер по ускорению контрактации и упрощению процедур закупок, но, в отличие от изначальных планов председателя СФ, не предполагает полного моратория на исполнение ФЗ-44 на период до завершения специальной военной операции на Украине.