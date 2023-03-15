Сенаторы предложили меры по борьбе с профессиональными жалобщиками

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заявила, что внесение поправок «в целый ряд нормативных правительственных актов» накануне в беседе с ней поддержал председатель правительства Михаил Мишустин. Она поблагодарила премьера и вице-премьера Дмитрия Григоренко, «которые очень активно поддержали инициативу Совета Федерации». «За очень короткое время была проведена колоссальная аналитическая работа по анализу 44-го закона, по тому, что можно и нужно сделать для упрощения процедур, снятия избыточных барьеров, ускорения принятия решений. Ни в коей мере это не означает снижение качества, требовательности – нет», – сказала Матвиенко.