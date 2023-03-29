В ДНР и ЛНР появятся крупные распределительные центры для снабжения товарами местных магазинов

В ДНР и ЛНР появятся крупные распределительные центры для снабжения товарами местных магазиновЭто должно помочь решить проблему роста цен в новых регионах
Проблему повышения цен на разные категории продуктов в новых регионах власти будут решать рыночными методами, рассказали «Ведомостям» два собеседника – близкий к администрации ЛНР и близкий к администрации ДНР. По их словам, в качестве одного из сценариев рассматривается открытие распределительных центров, к которым будет упрощен доступ у местных продавцов. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев и первый вице-премьер ДНР Рустам Мингазов подтвердили это «Ведомостям».
В ЛНР, по словам Гутенева, сейчас работают над созданием большого распределительного центра, «который обеспечит массовый завоз продуктов и позволит работать с оптовиками уже на территории». Детали он не сообщил. В Корпорацию развития Донбасса, которая создана для содействия привлечению в регион инвестиций, поступили инвестиционные проекты по строительству двух распределительных центров в ДНР, заявил Мингазов. Кто представил проект и когда распределительные центры будут построены – он не уточнил. «Это позволит нам эффективнее следить за ценообразованием и снизить цены», – говорит он.
Строительство одного распределительного центра, по словам Мингазова, обойдется минимум в 10 млрд руб. За такую сумму можно построить «большой проект – не менее чем на 100 000 кв. м с учетом холодильных мощностей», оценивает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
В чем проблема
На 31 декабря 2022 г. в новых регионах было зафиксировано превышение цен по сравнению с Ростовской областью по ряду позиций. После этого региональные власти проверили работу местных торговых сетей. В результате, по словам Мингазова, в ДНР снизились цены на социальные товары: картофель – на 10,31%, капусту – на 12,08%, огурец – на 10,28%, гречку – на 18,68 %, сахар – на 8,41%, масло подсолнечное – на 7,57% (сколько стоят некоторые продукты в Донецке – см. врез). Задача – «добиться снижения цен до уровня Ростовской области», сказал Мингазов. «Ведомости» направили также запросы в правительства ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
На цены в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, по словам президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, влияют «небольшая конкуренция на рынке» и «сложная логистика».
На нее, по словам источника в ЛНР, влияет сохранение КПП на административной границе со «старыми» российскими регионами: пропускной режим действует из-за военного положения и осложняет движение крупных партий товаров.
Изначально с доставкой товаров было больше сложностей из-за военной угрозы, рассказал «Ведомостям» зампред комитета по внутренней политике Запорожья Алексей Бычков. «Сейчас такой угрозы практически нет, транспортная система работает. Восстановлены транспортные артерии от Ростова до Мариуполя, от Мариуполя до Бердянска, от Бердянска до Мелитополя, от Мелитополя до Симферополя», – говорит он.
При этом КПП до сих пор существуют, признает чиновник: «Это связано с вопросами безопасности, с тем, что могут ввозиться или вывозиться опасные товары, взрывчатые вещества, оружие». Хотя КПП необходимы скорее для контроля товаров на «вывоз», говорит Бычков и подтверждают источники «Ведомостей» в других новых регионах.
Карпов говорит, что большинство товаров приобретается в небольшом количестве на территории РФ местными ритейлерами, у которых нет своих распределительных центров: «Условно говоря, их покупают на близлежащих оптовых базах. Продукция закупается, грузится, [долго] везется в магазины».
Высокие цены на большинстве территорий – это очевидная вещь, говорит Бурмистров: «А какие тут варианты? Фактически идут боевые действия на территории регионов. Это означает высокие риски и проблемы с поставками, потому что промышленность не работает или работает частично».
Что может помочь
В марте генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии надзорного ведомства поручил прокурорам вести в этих субъектах Федерации ежедневный мониторинг цен на товары первой необходимости, продукты питания и лекарства. Кроме того, обо всех фактах завышения цен на социально значимые продукты можно сообщать на горячую линию ФАС, говорит первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский: «Напомню, что в регионах ситуацию с ценами на контроле держит «Единая Россия», общественники».
«В новых регионах идет переходный процесс, в связи с чем уровень цен регулирует местная администрация», – говорит член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха. На социальные товары распространяется административное регулирование цен: «Изменить их нельзя без обоснования необходимости». Проблем с наличием социальных товаров нет, указывает Илюха: «Есть какие-то нестабильные поставки, но это некритично».
По данным Минпромторга, в ДНР и ЛНР работает 23 500 магазинов розничной торговли, в Херсонской области – более 9000, статистики по Запорожью пока нет. Политика в области продуктовой безопасности республик, которые с 2014 г. провозгласили самостоятельность от Украины, действует не первый год. В ДНР на продукты, которые не входят в перечень социально значимых, установлена максимальная оптовая надбавка 25%, для розницы – 50%. Для социально значимых надбавка определяется так: на товар, произведенный на территории ДНР, – 10%, на импортный – 15% (сахар, масло подсолнечное, гречка, яйцо – 7%). Предельная розничная надбавка на товар, произведенный на территории ДНР, – 15%, на импортный – 25%. В ЛНР предельная надбавка к оптово-отпускной цене производителя для социально значимых товаров составляет 15% и 10% – для детского питания. Для продуктов, не относящихся к социально значимым, надбавка может составлять 50%.
ФАС в декабре прошлого года разработала проект постановления, которое предоставит органам новых регионов временную возможность заключать соглашения с хозяйствующими субъектами о сдерживании роста цен на социально значимые товары. В пресс-службе ФАС говорили РБК, что такие соглашения будут носить «исключительно добровольный характер и станут временной мерой, направленной на сдерживание роста цен».
Минпромторг, по словам Карпова, готов оказывать содействие появлению на этой территории ритейлеров: «Сейчас идет речь в первую очередь о независимой рознице, которая работает в разных российских регионах. Тем, кто хочет выйти за пределы своего региона в новые территории, открыть там магазины, будет оказываться определенное содействие».
Чего боятся торговцы
Впрочем, российские сети туда не рвутся. Сейчас распределительные центры крупнейших российских ритейлеров действуют в соседних регионах (см. карту). Но, как говорит источник «Ведомостей» в руководстве одного из этих субъектов Федерации, интереса к работе на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ритейлеры не проявляют. На вопрос о том, почему у крупных российских игроков нет такого желания, собеседник «Ведомостей» отвечает со скепсисом: «Там покупательная способность меньше, дополнительные издержки очевидны, плюс безопасность хромает. Да еще под санкции можно подпасть». По сути, это как открыть новый «магазин и не окупить издержки».
Источник «Ведомостей» в одной из федеральных сетей фактически подтверждает этот тезис, отмечая, что такие планы в настоящий момент не обсуждаются, а сети вряд ли выйдут на новые территории до стабилизации ситуации. Трудности с логистикой вынудят сети повышать цены на товары на полках на новых территориях, что может стать предметом разбора с ФАС.
Заметная часть продовольствия поставляется из так называемых недружественных стран, говорит партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский: «Выход торговых сетей под собственным именем в эти регионы с очевидностью повлечет ответные действия недружественных стран, т. е. санкции. Соответственно, сетям будет труднее расплачиваться за импортные товары даже с готовыми продолжить сотрудничество поставщиками. Это означает для них рост транзакционных издержек». Кроме того, банков, проводящих платежи между российскими компаниями и компаниями из недружественных стран, остается все меньше, говорит он. «Они сейчас открывают счета юрлицам в ручном режиме, чтобы не подпасть под санкции, и так же будут контролировать своих клиентов, чтобы не стать жертвой санкций», – отмечает он.
«Российские сети, которые думают, выходить или нет на новые территории, видят соответствующие санкционные риски, – отмечает партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. – Программы американских – да и европейских – санкций достаточно однозначные. Если кто-то будет замечен в деятельности на новых территориях, то он может подпасть под санкции». Кроме того, компании, присутствующие на бирже, берут на себя обязательство не выходить на определенные территории, не размещаться в определенных юрисдикциях, не вступать в правоотношения с токсичными структурами, говорит Гландин: «И вероятно, торговые сети действуют в русле этих договорных обязательств».
В X5 Group, «Магните», Auchan, Metro Cash & Carry, «Ленте» не ответили на запросы «Ведомостей», как и представитель Минпромторга.
Кто вместо них
«В новых регионах сейчас нет крупных сетей, и многие сети для своих от одного до 10 магазинов решают эти вопросы», – сказал Илюха. Карпов добавляет, что традиционных российских сетей нет и в Крыму. Но «место пусто не бывает», отмечает он. В Крыму не было проблем с поставками продовольствия, вспоминает депутат Госдумы от республики Леонид Ивлев: «На начальном этапе логистические проблемы действительно были, поскольку товары доставлялись только через паромную переправу. Но затем с постройкой Крымского моста эти проблемы исчезли». И даже в прошлом году после теракта на Крымском мосту никакие поставки не прекратились, замечает он.
Какие сети работают в крупнейшем из новых регионов
По данным открытых источников, на сегодняшний день самые крупные в ДНР местные торговые сети – «Молоко», насчитывающее 82 магазина, а также «Первый республиканский супермаркет» – 71. Следующие за ними по числу торговых точек – «Авоська» (25 магазинов), «Вектор» (17), «Обжора» (11). Гипермаркет «Галактика» насчитывает пять торговых объектов, «Манна» – девять.
«Крым с момента возвращения в состав России и до сегодняшнего дня не испытывал проблем с поставками продукции, – сказал «Ведомостям» первый вице-спикер Крыма Ефим Фикс. – Выращивали свою продукцию, развивали фермерство, животноводство, искали воду для полива. Решали все вопросы, чтобы обеспечить крымчан продовольствием. Работала паромная переправа». Субъекты России, Краснодарский край, «все наши соседи поставляли продукцию» после 2014 г., говорит Фикс. Сейчас аналогичные меры принимаются и в отношении четырех новых регионов. Именно с территории самого полуострова ритейлеры распространяют товары в Херсонскую и Запорожскую области – к примеру, торговые марки «Мера» и «Фреш», «Эконом плюс», «Доброцен» и др.
«На сегодня во всех новых регионах есть два основных канала поставки, – говорит Илюха. – Коммерсанты сами ездят туда, где есть товар, и продают его либо через рынок, либо через свои торговые сети (часть торговых сетей тоже закупается на рынке). Второй – предприниматели из ближайших областей поставляют товары».
Правительство, как считает Бурмистров, может не ждать прихода в новые регионы российских ритейлеров, а развивать крупную торговлю: «Если появятся оптовые базы, оптовые распределительные центры, в которых будут доступные товары по более адекватным ценам, то это правильная история». Но чтобы в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области вышли крупные сетевые игроки, они должны получить гарантии безопасности – причем не только от санкций.
В подготовке статьи участвовали Михаил Кузнецов, Максим Иванов