В ДНР и ЛНР появятся крупные распределительные центры для снабжения товарами местных магазинов

По данным Минпромторга, в ДНР и ЛНР работает 23 500 магазинов розничной торговли, в Херсонской области – более 9000, статистики по Запорожью пока нет. Политика в области продуктовой безопасности республик, которые с 2014 г. провозгласили самостоятельность от Украины, действует не первый год. В ДНР на продукты, которые не входят в перечень социально значимых, установлена максимальная оптовая надбавка 25%, для розницы – 50%. Для социально значимых надбавка определяется так: на товар, произведенный на территории ДНР, – 10%, на импортный – 15% (сахар, масло подсолнечное, гречка, яйцо – 7%). Предельная розничная надбавка на товар, произведенный на территории ДНР, – 15%, на импортный – 25%. В ЛНР предельная надбавка к оптово-отпускной цене производителя для социально значимых товаров составляет 15% и 10% – для детского питания. Для продуктов, не относящихся к социально значимым, надбавка может составлять 50%.