Правоохранители рассматривают взрыв в кафе «Патриот» как теракт

Кто такой Владлен Татарский

Настоящее имя – Фомин Максим Юрьевич. Он родился 25 апреля 1982 г. в Макеевке, сейчас это территория ДНР. Был активным деятелем «русской весны», воевал в армии ЛНР. После окончания школы Фомин работал на шахте, позже открыл бизнес по продаже мебели. В декабре 2011 г. вместе с подельниками ограбил банк. Был осужден на восемь лет, отбывал наказание в колонии в Горловке. Из армии он ушел в 2019 г., тогда же переехал в Москву и взял себе псевдоним Владлен Татарский по имени героя книги Виктора Пелевина Generation P. Зимой 2022 г. вернулся на службу. Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.