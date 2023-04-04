Правоохранители рассматривают взрыв в кафе «Патриот» как теракт

Правоохранители рассматривают взрыв в кафе «Патриот» как терактОперативники задержали первую подозреваемую в причастности к убийству военкора Владлена Татарского
Уголовное дело по факту взрыва в петербургском кафе «Патриот» передано для расследования в Главное следственное управление СК России (СКР). Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Изначально оно было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), но позднее СКР переквалифицировал дело на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
По версии следствия, 2 апреля в помещении кафе «Патриот» на Университетской набережной на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате пострадало более 30 человек, один погиб. Это был военкор Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
Встреча в кафе была организована движением «Кибер Z фронт». Такие встречи проводились периодически для обсуждения событий в Донбассе. Бар, в котором произошел теракт, ранее назывался Street Food Bar № 1 и принадлежал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По словам бизнесмена, он передал заведение «Кибер Z фронту», который проводил там «различные семинары». После гибели Татарского у бара появился стихийный мемориал. В Telegram-канале движения сразу после взрыва сообщили, что они принимали определенные меры безопасности, но их оказалось недостаточно.
Кто такой Владлен Татарский
Настоящее имя – Фомин Максим Юрьевич. Он родился 25 апреля 1982 г. в Макеевке, сейчас это территория ДНР. Был активным деятелем «русской весны», воевал в армии ЛНР. После окончания школы Фомин работал на шахте, позже открыл бизнес по продаже мебели. В декабре 2011 г. вместе с подельниками ограбил банк. Был осужден на восемь лет, отбывал наказание в колонии в Горловке. Из армии он ушел в 2019 г., тогда же переехал в Москву и взял себе псевдоним Владлен Татарский по имени героя книги Виктора Пелевина Generation P. Зимой 2022 г. вернулся на службу. Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.
По горячим следам следователи совместно с сотрудниками полиции и коллегами из регионального УФСБ России задержали подозреваемую в причастности к совершению теракта Дарью Трепову. На опубликованных видео с мероприятия в кафе она передает Татарскому статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В СКР считают, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины.
Сама Трепова в ходе первого допроса подтвердила, что принесла на мероприятие статуэтку. На вопрос о том, кто передал ей статуэтку, она сказала, что «расскажет позже».
При этом в сообщении СКР отмечается, что девушка якобы придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Сотрудники запрещенной организации, в свою очередь, опровергли свою причастность к преступлению.
Как ожидается, 4 апреля после проведения следственных действий Трепову доставят в Москву для избрания ей меры пресечения в Басманном суде Москвы. В настоящий момент СК продолжает устанавливать всю цепочку лиц, причастных к совершению теракта, – от исполнителей до заказчиков.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убийство Татарского терактом. Аналогичную оценку произошедшему дали в Кремле.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин вчера был «незамедлительно проинформирован» о случившемся. На вопрос, можно ли сказать, что Россия столкнулась с новой волной терроризма, представитель Кремля ответил, что страна «столкнулась с киевским режимом», который «поддерживает террористические действия».
Гибель Татарского вызвала большой резонанс среди российской элиты. Соболезнования военному журналисту выразили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, а также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сенатор от ЛНР, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова: она назвала Татарского «одним из самых известных военкоров Донбасса».
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал произошедшее в «Патриоте» «бесчеловечным, чудовищным преступлением». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обратил внимание на то, что от взрывчатки также погибла и журналистка «Царьграда» Дарья Дугина.
По словам источника, близкого к спецслужбам, теракты украинских спецслужб направлены против медийных персон и знаковых объектов. Но теракты против таких людей, как Дарья Дугина и Владлен Татарский, отвлекли на себя профессиональных агентов, говорит он, обращая внимание, что жертвы терактов не имели никакой охраны, а их публичная активность анонсировалась.
Кроме озлобления против украинских организаторов никаких значимых целей организаторы теракта не добились, продолжает собеседник «Ведомостей». В случае с Татарским с учетом профиля исполнительницы теракта возможно возникновение ситуации, когда спецслужбы станут работать с протестующими против проведения военной операции теми же жесткими методами, что и против исламистского подполья, заключает он. Об этом свидетельствует заявление НАК, из которого следует, что теракт был «спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц», сотрудничающих с ФБК.
Директор Центра развития технологий XXI века Иван Коновалов говорит, что если у исламистского подполья целями терактов в большинстве случаев было запугивание обычных мирных жителей, то украинские спецслужбы организуют свои наиболее резонансные атаки против общественных деятелей, поддерживающих спецоперацию.