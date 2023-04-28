Суд отправил проректора РАНХиГС Синельникова-Мурылева под домашний арест

Суд отправил проректора РАНХиГС Синельникова-Мурылева под домашний арестСледствие ФСБ обвиняет его в растрате бюджетных денег, выделенных на научную работу по госзаказам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о домашнем аресте проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылева до 19 июня. В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что противоправная деятельность проректора пресечена.
Там отметили, что Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Синельникова-Мурылева уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту растраты бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС. При этом из картотеки суда следует, что проректор обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Особо крупный размер, согласно УПК, предусматривает мошенничество на сумму свыше миллиона рублей.
При этом представитель пресс-службы РАНХиГС сообщил «Ведомостям», что Синельников-Мурылев в настоящее время не является сотрудником вуза.
Синельников-Мурылев с 2008 г. занимает должность научного руководителя Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара. Помимо этого он преподавал в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) и Московском физико-техническом институте (МФТИ). В 2019 г., по данным РБК, входил в число 10 самых богатых ректоров страны с доходом более 60 млн руб.
9 марта Сергей Зуев перестал быть ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка», реализует учебные программы в партнерстве с РАНХиГС). 4 апреля он признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-проректор РАНХиГС Иван Федотов также признал вину лишь частично, не согласившись с квалификацией преступления, а бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова заявила, что отношение к обвинению выскажет в ходе прений.
Как установило следствие МВД, экс-замглавы Министерства просвещения Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, было возбуждено по факту хищения денег у Фонда новых форм развития образования, выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».
По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.