Суд отправил проректора РАНХиГС Синельникова-Мурылева под домашний арест

9 марта Сергей Зуев перестал быть ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка», реализует учебные программы в партнерстве с РАНХиГС). 4 апреля он признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-проректор РАНХиГС Иван Федотов также признал вину лишь частично, не согласившись с квалификацией преступления, а бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова заявила, что отношение к обвинению выскажет в ходе прений.