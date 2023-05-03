Минюст разработал проект закона об упрощении процедур решения споров в НКО-сфере

Именно с этим нередко связаны отказы НКО в регистрации. «Минюст, как я понимаю, проектом хочет смягчить эту ситуацию, говоря о том, что ведомство готово разбираться самостоятельно, без участия суда, и, вероятно, делать какие-то выводы, и это хорошо. Это плюс и для заявителей: не надо искать юристов, адвокатов, не надо загружать суды, платить госпошлину, да и проблему можно будет решить быстрее», – предполагает она.