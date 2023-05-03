Минюст разработал проект закона об упрощении процедур решения споров в НКО-сфере

Минюст разработал проект закона об упрощении процедур решения споров в НКО-сфереОн направлен на снижение финансовой нагрузки на судебную систему
Минюст предлагает установить в профильном законе обязательную процедуру досудебного порядка урегулирования споров при предоставлении госуслуг НКО. Речь идет об урегулировании с территориальными органами Минюста вопросов по отказам в государственной регистрации для НКО и общественных объединений, а также внесении казачьего общества в государственный реестр и признании социально ориентированной НКО исполнителем общественно полезных услуг. Ст. 4 и 218 Кодекса административного судопроизводства предусматривают условие, при котором обращение в суд будет возможно после соблюдения попытки досудебного урегулирования.
Разработчики проекта считают, что обязанность прохождения стадии досудебного урегулирования споров простимулирует НКО к разрешению споров внутри системы регистрирующих органов. Кроме того, авторы полагают, что законопроект поможет сократить государственные ресурсы на рассмотрение жалоб и разгрузить судебную систему от рассмотрения дел, которые зачастую не представляют особой сложности и могут быть оперативно разрешены в порядке подчиненности органа юстиции. В Минюсте отмечают, что предложенные ими изменения не нарушат конституционное право граждан на судебную защиту.
Как правило, срок рассмотрения судами таких споров может продлиться от трех месяцев и более. «Предлагаемая процедура значительно сократит срок рассмотрения соответствующих споров и составит не более 15 рабочих дней», – подчеркивает Минюст в пояснительной записке. Более того, у НКО-заявителей появится возможность сократить расходы, связанные с оплатой госпошлины при подаче заявления в суд, а также расходы на оплату услуг адвокатов и представителей.
Порядок досудебного урегулирования сейчас массово апробируется на различных направлениях правоотношений, сказал «Ведомостям» партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Сказать, что это как-то уменьшило объем судебных споров, нельзя», – подчеркнул он. Таким образом, по мнению адвоката, фактически растягивается процесс достижения итогового решения по конкретной ситуации.
«Забавным выглядит обоснование в части снижения расходов на услуги адвокатов и представителей – надо понимать, что не каждое лицо обладает достаточными знаниями для составления мотивированного и юридически грамотного обращения на досудебной и судебной стадии», – указывает Горбунов. Партнер, руководитель налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов согласен с тем, что законопроект не избавит НКО-заявителей от финансовых трат.
Глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская указала на существующую проблему расхождения норм Гражданского кодекса (ГК) с законами об НКО и об общественных объединениях. «ГК был изменен еще в 2014 г. Изменились определения организационно-правовых форм НКО, появилось разделение на корпоративные и унитарные организации, система органов управления в некоторых случаях поменялась. Основные законы, по которым живут НКО, не приведены в соответствие с ГК», – объяснила она.
Именно с этим нередко связаны отказы НКО в регистрации. «Минюст, как я понимаю, проектом хочет смягчить эту ситуацию, говоря о том, что ведомство готово разбираться самостоятельно, без участия суда, и, вероятно, делать какие-то выводы, и это хорошо. Это плюс и для заявителей: не надо искать юристов, адвокатов, не надо загружать суды, платить госпошлину, да и проблему можно будет решить быстрее», – предполагает она.
Еще одной трудностью в регистрации НКО Милославская называет то, что в субъектах Федерации до сих пор не сложилось единообразной практики применения закона об НКО: в одном регионе устав с определенными словами можно зарегистрировать легко, а в другом – нет. И решение вопросов через ведомство, по ее мнению, позволит выработать единообразную практику.