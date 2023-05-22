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Общество

Непрофильные благотворительные фонды стали помогать беженцам

Как изменилась работа региональных НКО с начала спецоперации
Екатерина Гробман Анна Киселева
Андрей Гордеев / Ведомости

С начала 2022 г. региональные благотворительные фонды столкнулись с рядом новых вызовов – от наплыва беженцев и трудностей с фандрайзингом до роста цен на лекарственные препараты. Такие выводы следуют из исследования фонда «Нужна помощь». В приграничных регионах, в первую очередь в Ростовской области, отмечался наплыв беженцев, что вызвало нагрузку как на профильные, так и на непрофильные организации, отмечают аналитики фонда. Причем речь идет не только о тех, которые занимаются гуманитарной помощью, но и тех, которые занимаются лечением, реабилитацией, социальной, юридической помощью и т. д.

Ряд некоммерческих организаций (НКО) переориентировались на работу с прибывающими. Сотрудники фонда «Доброе дело» ухаживали за «отказниками» в больницах Ростовской области и занимались профилактикой социального сиротства. Уже больше года фонд предоставляет детские смеси, подгузники, коляски и кроватки переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины. За это время им удалось помочь почти 2000 семей с маленькими детьми. «Также помощь в нашем фонде получают и пенсионеры из числа беженцев, мимо которых мы не смогли пройти, несмотря на то что наш фонд 14 лет работал исключительно с детьми», – сказал «Ведомостям» представитель фонда.

Организация «Теплый дом», обычно поддерживающая в кризисных ситуациях семьи с детьми из Санкт-Петербурга, с марта 2022 г. начала помогать беженцам с детьми с Украины и из Донбасса. Им выдают продуктовые карточки, проездные, поддерживают психологически. На апрель 2023 г. фонд работал с 298 семьями, в которых воспитываются 460 детей. Отделения помогающего семьям с детьми в сложной жизненной ситуации фонда «Солнечный город» в Рязани, Кирове и Воронеже тоже переключились на помощь беженцам. Например, команда в Кировской области ищет наставников для детей из Донецка, осенью попавших в приют, рассказала директор фонда Марина Аксенова.

Цены на медицинские препараты, на оборудование, на комплектующие для медицинского и реабилитационного оборудования резко возросли, говорят в фонде «Нужна помощь». В качестве примера руководитель программы «Региональное развитие» фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Ольга Кудрявцева приводит пример роста цен на слуховые аппараты, комплектующие к кохлеарным имплантам, лекарственные средства: «Если раньше разброс цен на один слуховой аппарат находился в пределах от 30 000 до 150 000, то сейчас верхняя граница поднялась до 250 000–280 000 руб.».

И хотя «количество благополучателей выросло в разы, количество благотворителей увеличилось совсем немного, говорит представитель фонда «Нужна помощь». Неравнодушные люди со всей страны активно помогали первые месяцы, сейчас же объемы помощи сократились, признает представитель фонда «Доброе дело».

К тому же небольшие фонды потеряли популярные каналы коммуникации с аудиторией – Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), через которые собирали пожертвования. Доля всех жертвователей в 2022 г. сократилась на 3 п. п. в сравнении с 2021 г. и составила 54% респондентов, следует из проведенного в апреле опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ. Так произошло у благотворительного фонда «Лама», который помогает семьям, воспитывающим детей с нервно-мышечными заболеваниями. Аудитория ушедших социальных сетей так и не пришла на аналогичные российские площадки, что повлияло на сборы средств, говорит представитель НКО.

За последний год стремление помогать нуждающимся могло снизиться в связи с падением реальных доходов россиян, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. При этом люди стараются жертвовать лично в руки, минуя фонды и организации, к которым в обществе сохраняется недоверие, пояснил он.

Помимо того что у людей стало меньше денег, появилось много направлений нетрадиционной благотворительности – например, сборы средств на обмундирование, говорит социальный психолог Алексей Рощин. В результате, по его мнению, на традиционные цели благотворителей денег остается меньше.

«У нас надежда на гранты», – сказал представитель «Ламы». В 2022 г. Фонд президентских грантов (ФПГ) впервые объявил конкурс для помощи беженцам: на эти цели в рамках спецконкурса выделили 2 млрд руб.

Ряд НКО уже начали заниматься патриотическим воспитанием, для того чтобы победить в конкурсе ФПГ, рассказал собеседник в одном из крупных благотворительных фондов. Калужский фонд «Волонтеры – детям» за счет средств, полученных от ФПГ по другой программе, сейчас организует занятия с дефектологами и другими специалистами для детей, чьи отцы находятся в зоне спецоперации, рассказала представитель организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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