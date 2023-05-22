Непрофильные благотворительные фонды стали помогать беженцам

С начала 2022 г. региональные благотворительные фонды столкнулись с рядом новых вызовов – от наплыва беженцев и трудностей с фандрайзингом до роста цен на лекарственные препараты. Такие выводы следуют из исследования фонда «Нужна помощь». В приграничных регионах, в первую очередь в Ростовской области, отмечался наплыв беженцев, что вызвало нагрузку как на профильные, так и на непрофильные организации, отмечают аналитики фонда. Причем речь идет не только о тех, которые занимаются гуманитарной помощью, но и тех, которые занимаются лечением, реабилитацией, социальной, юридической помощью и т. д.