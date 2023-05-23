Правительство решило смягчить законопроект о признании карт экстремистскими

Правительство решило смягчить законопроект о признании карт экстремистскимиНекоторые затрудняются правильно обозначать границы страны
Законопроект о признании экстремистскими карт, оспаривающих целостность России, будет смягчен во втором чтении. Это следует из подготовленных Минюстом поправок, которые утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два участника заседания комиссии, прошедшего 22 мая.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России» из комитета по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым в сентябре 2022 г., а первое чтение прошел в декабре. «[Сейчас] активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», – пояснял необходимость введения закона Пискарев в Telegram-канале возглавляемой им комиссии по иностранному вмешательству в дела России.
Поправками в закон «О противодействии экстремистской деятельности» уточнялось, что к экстремистским материалам будут отнесены предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные изображения и продукция, «оспаривающие территориальную целостность России». Кроме того, депутаты предложили изменения в КоАП: за распространение таких картинок гражданам будет грозить штраф от 1000 до 3000 руб., для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 млн руб.
В своем отзыве на инициативу правительство указало: не ясно, будут ли подпадать под действие предлагаемой нормы находящиеся в обороте картографические изображения территории России, изданные до решений о принятии в состав России новых субъектов. Кроме того, следует учитывать, отметили в Белом доме, что карты, как правило, выполняют исключительно информативную функцию.
Согласно новой поправке, подготовленной в правительстве («Ведомости» с ней ознакомились), экстремистскими будут признаваться «картографические материалы, другие материалы, изображения, продукция, в которых на момент их создания сведения о государственной границе РФ заведомо искажены в целях оспаривания территориальной целостности РФ».
Поправка правительства пока не поступила в думский комитет, сказал «Ведомостям» собеседник в Охотном Ряду, но, скорее всего, по его словам, законопроект будет рассмотрен во втором чтении в июне, т. е. до окончания весенней сессии. Это снимет часть вопросов.
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена говорила ранее «Ведомостям», что в инициативе депутатов присутствует неясность, будет ли она распространяться на карты, созданные до вступления законов в силу, и это вызывает опасения. В любом случае, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, инициатива и с учетом поправки предполагает объективное вменение.
В профессиональном сообществе есть разные точки зрения по поводу того, как рисовать карты России. Некоторые исследователи выпускают их без новых субъектов, но с пометкой «границы России на 23 февраля 2022 г.», сказал «Ведомостям» профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Вячеслав Бабурин. Другие наносят на карты новые субъекты Федерации в границах бывших одноименных украинских областей, отмечает он.
Проверка карт
В июле 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ритейлера Leroy Merlin после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира, на которых Крым был указан как часть Украины (входил в ее состав до 2014 г.). На карте также не были изображены как отдельные субъекты международного права Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР, независимость которых на тот момент признала Россия.
По словам собеседника «Ведомостей» в Госдуме, сейчас у некоторых экспертов (картографов и составителей атласов) вызывает вопросы Херсонская область из-за того, что ее административный состав не определен внутренними нормативными актами региона (в отличие от границ ДНР, ЛНР и Запорожской области).
При этом Херсонская область должна войти в состав России с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, говорил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В этих районах, в частности, проходил референдум о вхождении региона в состав России.
Депутат от Херсонской области Игорь Кастюкевич подтвердил «Ведомостям», что административные границы региона регламентируются внутренними нормативно-правовыми актами самого субъекта Федерации. Он также переадресовал вопрос об их утверждении врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо. «Ведомости» направили запрос в администрацию субъекта Федерации.
Вопросы определения госграницы регулируются законами (вопросы начертания карт регулирует Росреестр, «Ведомости» направили туда запрос). В России действует закон «О государственной границе РФ» от 1 апреля 1993 г., последний раз изменения в него вносились 30 декабря 2021 г., напомнила председатель ростовской областной коллегии адвокатов «Паритет» Надежда Швырева.
Закон определяет, что поскольку Россия является правопреемником РСФСР, то и госграница – это граница РСФСР, которая закреплена в международных договорах и законодательных актах СССР. Границы с сопредельными государствами определяются международными договорами, а если таковых нет, то они подлежат заключению, добавила она.