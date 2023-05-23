Правительство решило смягчить законопроект о признании карт экстремистскими

Проверка карт

В июле 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки магазинов французского DIY-ритейлера Leroy Merlin после обращений граждан, обнаруживших обои с изображением карты мира, на которых Крым был указан как часть Украины (входил в ее состав до 2014 г.). На карте также не были изображены как отдельные субъекты международного права Южная Осетия, Абхазия, ЛНР и ДНР, независимость которых на тот момент признала Россия.