Вячеславу Лебедеву предложили освободить политзаключенных в новых регионах

Лебедев во вступительной речи снова рассказал о подготовленных поправках в УПК, которые ограничат применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Он напомнил, что предложения ВС предусматривают возможность не помещать в СИЗО граждан, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированы по месту пребывания, а также включают положение о том, что отсутствие у лица места жительства не может служить основанием для продления срока содержания под стражей. Женщин, имеющих малолетних детей, по словам Лебедева, предложено арестовывать только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях – в преступлениях средней тяжести насильственного характера.