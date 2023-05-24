Вячеславу Лебедеву предложили освободить политзаключенных в новых регионах

Вячеславу Лебедеву предложили освободить политзаключенных в новых регионахСовет судей обсудил гуманизацию законов и статус судебной охраны
В Москве состоялось заседание Совета судей, на котором обсудили итоги работы судов в I квартале 2023 г., смягчение законодательства в части арестов, а также ситуацию со статусом охраны судов. Кроме председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на заседании выступили председатель Совета судей Виктор Момотов, начальник Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС РФ Евгений Голошумов и глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Лебедев во вступительной речи снова рассказал о подготовленных поправках в УПК, которые ограничат применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Он напомнил, что предложения ВС предусматривают возможность не помещать в СИЗО граждан, которые не имеют места жительства, но в установленном порядке зарегистрированы по месту пребывания, а также включают положение о том, что отсутствие у лица места жительства не может служить основанием для продления срока содержания под стражей. Женщин, имеющих малолетних детей, по словам Лебедева, предложено арестовывать только по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях, а в исключительных случаях – в преступлениях средней тяжести насильственного характера.
Глава Верховного суда также поделился с коллегами статистикой за I квартал: арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве (к аналогичному периоду прошлого года. – «Ведомости»), а количество дел по взысканию долгов с россиян выросло на 23%. В связи с этим Лебедев предложил дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение, унификацию и ускорение судебных процедур.
Цифры по арестам пока свидетельствуют о небольшом сокращении их числа по сравнению с предыдущим годом. «В I квартале этого года суды удовлетворили 21 314 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – на 895 ходатайств, или на 4%, меньше, чем в I квартале прошлого года», – сказал Лебедев. В свою очередь, численность домашних арестов возросла на 20% (на 627 лиц). Кроме того, по словам Лебедева, в сравнении с I кварталом 2022 г. на 11% сократилось количество решений судов о продлении стражи заключенным.
Фадеев поддержал предложения Верховного суда о гуманизации судебного производства в отношении женщин. «Здесь мы с вами совершенно солидарны. Если преступление ненасильственное и нетяжкое, наверное, женщине с малолетними детьми нечего делать в СИЗО, наверное, лучше она будет под домашним арестом», – высказался глава СПЧ на пленарном заседании. Помимо этого Фадеев выступил с предложением освободить от уголовной ответственности жителей новых регионов, которых украинские власти преследовали по политическим мотивам. Он пояснил, что речь не идет о том, чтобы выпускать из мест лишения свободы реальных преступников, а, например, об осужденных за симпатию к России учителях. «Для украинских властей они преступники, для нас – нет», – заключил Фадеев.
В конце 2022 г. Госдумой в первом чтении был принят пакет законопроектов о применении норм уголовного права в процессе интеграции в российское правовое поле судебной системы новых регионов. В частности, в соответствии с одним из проектов закона, преступность и наказуемость деяний, совершенных до 30 сентября 2022 г., в новых субъектах РФ будет определяться на основании УК РФ. Ухудшение положения привлекаемого к ответственности при этом не допускается. Также законопроектом предлагается не признавать преступным и наказуемым деяние, совершенное до 30 сентября 2022 г., если оно было направлено на защиту интересов Российской Федерации или ее новых субъектов.
Еще одно важное предложение прозвучало от Голошумова. Он рассказал, что вместе с коллегами прорабатывает вопрос создания ведомственной охраны судов и введения должности «судебный охранник». Голошумов отметил, что Минфин неоднократно отказывал департаменту в выделении дополнительных бюджетных ассигнований на создание собственной охраны, поэтому теперь предлагается рассмотреть вариант ее поэтапного создания за счет персонала по охране и обслуживанию зданий. По словам Голошумова, сейчас районные суды охраняются преимущественно обычными сторожами, чьи функциональные обязанности ограничены. «Предлагается рассмотреть возможность ввести должность «судебный охранник» с необходимыми полномочиями для несения службы по охране зданий», – сказал он. Голошумов подчеркнул, что придание персоналу статуса судебных охранников не повлечет за собой увеличения фонда оплаты труда, а также увеличения штата.