Судьбу обвиняемой в коррупции судьи Елены Кондрат решит глава Мосгорсуда

Судьбу обвиняемой в коррупции судьи Елены Кондрат решит глава МосгорсудаЭто первое участие Птицына в резонансном процессе с момента назначения его председателем Мосгорсуда
Уголовное дело о взяточничестве в отношении экс-судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат направлено на рассмотрение в Мосгорсуд. Из картотеки следует, что председательствующим судьей в процессе назначен глава Мосгорсуда – Михаил Птицын. До этого Птицыну еще не приходилось участвовать в процессах в роли председательствующего судьи с момента назначения его на должность в 2020 г.
При этом адвокат Максим Пашков пояснил «Ведомостям», что 5 июня Второй кассационный суд общей юрисдикции (2КСОЮ) будет решать вопрос об изменении территориальной подсудности уголовного дела. «Мы возражаем – хотим, чтобы Мосгорсуд рассматривал», – сказал Пашков.
В пресс-службе Мосгорсуда «Ведомостям» подтвердили, что Птицын направил дело экс-судьи во 2КСОЮ для определения подсудности.
Прокуратура утвердила обвинение в окончательной редакции: Кондрат вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Бывшей судье грозит до 12 лет лишения свободы.
По версии следствия, осенью 2020 г. Кондрат предложила своей коллеге по Арбитражному суду Елене Махалкиной, которая прежде была ее помощницей, вынести «нужное» решение за вознаграждение. Кондрат, как считает СКР, рассказала, что к ней обратились лица, готовые заплатить $50 000 за вынесение решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина.
Речь идет, уточняли правоохранители, о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с ней лиц. На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.
В суде на продлении меры пресечения обвинение заявило, что Кондрат пыталась оказать давление на свидетелей, воспользоваться своими связями, а также хотела сменить фамилию, чтобы уехать за границу. Следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев говорил, что Кондрат находилась в Грозном, где «обратилась в государственные органы для смены паспортных данных на Светлана Хондрад».
Свою причастность к преступлению экс-судья отрицает, утверждая, что ее уголовное преследование сфальсифицировано и связано с ее якобы отказом выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража.
В феврале 2022 г. в Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела сына экс-судьи и бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата Николая. Его обвиняют в организации убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 105 УК), похищении паспорта (ст. 325 УК), а также умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК).
По версии следствия, он заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна из-за того, что тот знал о других его криминальных планах. Среди других материалов дела – подготовка покушения на Махалкину.
1 сентября 2022 г. Верховный суд (ВС) признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на арест Кондрат. В конце апреля прошлого года ВККС дала согласие на исполнение определения ВС об аресте бывшей судьи. С 4 мая она содержится в СИЗО-6. Следственный комитет России (СКР), в частности, предъявил ей обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело было возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным.