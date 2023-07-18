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Число бюджетных мест в области радиоэлектроники выросло на 20%

Средний балл ЕГЭ поступающих вырос до 66
Анастасия Майер
Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число бюджетных мест для подготовки специалистов в области радиоэлектроники за последние шесть лет увеличилось на 20,69%. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Если в 2017 г. число бюджетных мест составляло 14 500, то в 2023 г. показатель достиг 17 500.

По словам представителя министерства, важный показатель развития этого направления – рост среднего балла ЕГЭ (речь идет о каждом из предметов в отдельности), который с 2017 г. постепенно повышается: с 64,7 до 66,4 балла в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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