Число бюджетных мест в области радиоэлектроники выросло на 20%Средний балл ЕГЭ поступающих вырос до 66
Число бюджетных мест для подготовки специалистов в области радиоэлектроники за последние шесть лет увеличилось на 20,69%. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Если в 2017 г. число бюджетных мест составляло 14 500, то в 2023 г. показатель достиг 17 500.
По словам представителя министерства, важный показатель развития этого направления – рост среднего балла ЕГЭ (речь идет о каждом из предметов в отдельности), который с 2017 г. постепенно повышается: с 64,7 до 66,4 балла в 2022 г.
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