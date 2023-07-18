Число бюджетных мест в области радиоэлектроники выросло на 20%

Число бюджетных мест для подготовки специалистов в области радиоэлектроники за последние шесть лет увеличилось на 20,69%. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Если в 2017 г. число бюджетных мест составляло 14 500, то в 2023 г. показатель достиг 17 500.