Зампред Госдумы Петр Толстой предлагает России выйти из ВОЗ

Депутат напомнил, что есть ряд международных организаций, «работа в которых на сегодняшний день для России уже не актуальна»: «ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны, они закрыли офис [по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве], который работал. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации».