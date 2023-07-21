Зампред Госдумы Петр Толстой предлагает России выйти из ВОЗ

Зампред Госдумы Петр Толстой предлагает России выйти из ВОЗНе все чиновники поддерживают эту идею
Выход России из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится «на очереди» после разрыва отношений с Советом Европы. Об этом «Ведомостям» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой (фракция «Единая Россия»).
Депутат напомнил, что есть ряд международных организаций, «работа в которых на сегодняшний день для России уже не актуальна»: «ВОЗ поддержала санкции в отношении нашей страны, они закрыли офис [по профилактике неинфекционных заболеваний в Москве], который работал. Они пытаются навязать России представления и правила, которые не соответствуют нашим ценностям. Совокупность этих факторов наталкивает на мысль, что нечего нам делать в этой организации».
Европейский региональный комитет ВОЗ 15 мая заявил о закрытии московского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними. Работа офиса была сосредоточена на четырех основных направлениях: разработка политики в области здравоохранения, эпиднадзор, профилактика и комплексное ведение НИЗ. До 1 января 2024 г. офис планируется перенести в Копенгаген.
Весной замминистра здравоохранения Сергей Глаголев отметил, что проект развития офиса «реализовывался исключительно на взносы России в течение последних 10 лет». На следующий день в ходе заседания ассамблеи 80 стран из 194, входящих в ВОЗ, высказались за принятие антироссийской резолюции по Украине.
Глаголев отмечал также, что Россия выступает против продвигаемой ВОЗ концепции «третьего пола». По его словам, «в подавляющем большинстве стран – членов ВОЗ на законодательном уровне закреплено существование лишь двух полов – мужчины и женщины».
Претензии к ВОЗ возникли и во время рассмотрения в Госдуме законопроекта о запрете смены пола. В частности, Толстой говорил, что нижняя палата парламента обратилась к правительству, чтобы оно отменило те положения, которые легализуют и поощряют различные сексуальные девиации в рамках принятия МКБ-11 (последняя версия международной классификации болезней, в России сейчас действует предыдущая версия – МКБ-10).
В МКБ-11 транссексуализм – состояние человека, при котором его внутреннее представление о своем гендере не совпадает с биологическим полом, – больше не будет считаться диагнозом. По МКБ-10 транссексуализм относится к расстройствам половой идентификации и входит в группу психических расстройств и расстройств поведения. «Есть международные классификации болезней, которые навязываются ВОЗ», – сетует Толстой.
По его мнению, нужно отказаться от внедрения тех норм международной классификации болезней, которые касаются проблематики половой принадлежности человека и темы ЛГБТ. «Чуждую нам идеологическую составляющую отрезаем», – резюмировал Толстой.
Впрочем, пока у Толстого мало сторонников – в частности, его не поддерживает Минздрав. «[17 июля в Госдуме] на эту тему говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он считает, что очень важна работа [ВОЗ] по предупреждению различных эпидемий и пандемий», – сказал сам Толстой. Запросы в Минздрав, Роспотребнадзор и в ВОЗ остались без ответов. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отказалась от комментариев.
По словам источника «Ведомостей» в руководстве Госдумы, выход из ВОЗ – личная инициатива Толстого. Депутат продвигает ее давно, вопрос в парламенте коллегиально не обсуждался. Другой собеседник говорит, что исполнительная власть против инициативы Толстого, так что «полемика продолжится».
Вклад ВОЗ в борьбу с инфекционными заболеваниями в России был минимален, в том числе и во время пандемии коронавируса, считает депутат Госдумы Алексей Куринный. ВОЗ играет более значимую роль в предотвращении болезней и в организации централизованных поставок медикаментов в бедные страны.
«Но разорвать мосты мы всегда успеем. Членство в ВОЗ – это глобальный процесс, несмотря на то что, безусловно, она находится под влиянием США как основного источника поступления средств и других недружественных стран», – сказал Куринный.
России нужно сохранить отношения с ВОЗ и продолжить сотрудничество, уверен также сенатор и врач Владимир Круглый. Покинув организацию, Россия встанет «на путь той самой изоляции, поддержав таким образом политику коллективного Запада», считает он.