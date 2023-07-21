Депутаты призвали уделить больше внимания военно-патриотическому воспитанию школьников

Заместитель председателя комитета по молодежной политике коммунист Владимир Исаков встал на защиту Скруджа Макдака: по его словам, это совсем не отрицательный персонаж. Дети же слышат от органов власти парадигму, что быть успешным – это быть богатым, отметил он. Рыночные отношения, по его словам, стали превалировать, а чувство индивидуализма стало расти. «У нас происходит много провокаций, это делают молодые люди из-за шкурных интересов. Наши элитные университеты – МГИМО, ВШЭ, – которые должны готовить государевых слуг, делают наоборот», – пояснил Исаков. Такие учебные заведения, как он отметил, готовят, «мягко говоря, граждан мира», для которых «родина в сторонке». Он призвал подготовить череду педагогов, которые «боролись бы за умы молодежи».