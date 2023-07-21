Депутаты призвали уделить больше внимания военно-патриотическому воспитанию школьников

Депутаты призвали уделить больше внимания военно-патриотическому воспитанию школьниковМинпрос проверит, в каких регионах осуществляет свою деятельность «Академия Скруджа Макдака» за счет бюджетных средств
Министерство просвещения должно проверить, в каких регионах осуществляет свою деятельность «Академия Скруджа Макдака» за счет бюджетных средств. Об этом заявил первый зампред думского комитета по молодежной политике единоросс Игорь Костюкевич. Депутаты озаботились персонажем студии Disney в ходе расширенного заседания комитета, посвященного военно-патриотическому воспитанию.
Член комитета Вячеслав Дамдинцурунов напомнил, что во времена СССР организации военно-патриотической работы со школьниками в рамках системы внешкольного образования уделялось «значительное внимание». Например, приказ Минпросвещения от 1987 г. регламентировал наличие в каждом дворце пионеров или доме школьников отдела спортивной и оборонно-массовой работы. По словам Дамдинцурунова, такой отдел объединял кружки и клубы по различным видам спорта, включая военно-прикладные игры.
В 2013 г. после принятия ФЗ «Об образовании в РФ» был проект по организации дополнительного образования и их деятельности. Этот документ включал перечень из 12 направлений, в том числе военно-патриотическое воспитание. Но, как указывает депутат, на этапе утверждения документа «под давлением либеральной общественности» было принято решение исключить это направление из перечня. В итоге в нем осталось всего шесть направлений, а военно-патриотическое воспитание стало частью социально-педагогической направленности. «Удар по военной патриотике был нанесен колоссальный», – посетовал Дамдинцурунов.
Далее он обратился к порталу персонифицированного дополнительного образования Томской области, именно там одна из предлагаемых программ для детей называлась «Академия Скруджа Макдака». Депутату показалось возмутительным, что такая программа находится на одном сайте с военно-спортивным многоборьем и другими вариантами. Помимо этого он рассказал, что комитет подготовил проект законодательной инициативы по корректировке направлений дополнительного образования и направил его на предварительную проработку в Минпросвещения и Минобороны.
«Нам предложили дополнительно обосновать целесообразность военно-патриотической направленности. Это мы хотим заслушать обоснование министерства, почему оно 10 лет назад исключило это направление», – возмутился Дамдинцурунов.
К присутствовавшему на заседании представителю Минпросвещения обратился и Костюкевич. «Я прошу вас просто включить телевизор, посмотреть «Россию 24» и выключить. Мы находимся в зоне спецоперации, мы боремся с фашизмом, боремся с историей, которую нам заводит НАТО и американцы», – подчеркнул депутат. Он заявил, что за полгода в Херсонской области узнал о детях, которые не знают о блокаде Ленинграда. «А у нас здесь «Академия Скруджа Макдака»! Я прошу в кратчайшие сроки подготовить ответ, в каких регионах распространение этой академии за счет бюджетных средств происходит!» – заключил он.
Заместитель председателя комитета по молодежной политике коммунист Владимир Исаков встал на защиту Скруджа Макдака: по его словам, это совсем не отрицательный персонаж. Дети же слышат от органов власти парадигму, что быть успешным – это быть богатым, отметил он. Рыночные отношения, по его словам, стали превалировать, а чувство индивидуализма стало расти. «У нас происходит много провокаций, это делают молодые люди из-за шкурных интересов. Наши элитные университеты – МГИМО, ВШЭ, – которые должны готовить государевых слуг, делают наоборот», – пояснил Исаков. Такие учебные заведения, как он отметил, готовят, «мягко говоря, граждан мира», для которых «родина в сторонке». Он призвал подготовить череду педагогов, которые «боролись бы за умы молодежи».
«Академией Скруджа Макдака», которая вызвала споры среди депутатов, на деле оказалась смена в томском детском центре «Кедровый». Во время пребывания в лагере детей обучают финансовой грамотности – умению управлять личным и семейным бюджетом, рассчитывать налоги, а также противостоять мошенникам. Смена реализуется в формате игровых и образовательных модулей. Руководитель смены Варвара Звездина пояснила, что такое название для смены выбрано не случайно. Скрудж Макдак как персонаж знаком детям, он ассоциируется с денежными накоплениями и тем, как ими правильно распоряжаться. «Мы используем этого персонажа для игрового момента. Таким способом гораздо проще донести до детей важные моменты», – заключила она.
Депутат от Томской области Владимир Самокиш пообещал собравшимся решить проблему с «Академией Скруджа Макдака». В разговоре с «Ведомостями» он пояснил, что не имеет ничего против обучения детей финансовой грамотности. «Наверное, имеет смысл скорректировать название смены. Например, назвать ее в честь графа Витте. Скрудж Макдак – это отправка к образу Голливуда и его современной оценки как культурного монстра, который пытается на нас деструктивно повлиять», – считает он.